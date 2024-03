Recife Vôlei vence Ascade por 3x0 e embala de vez na Superliga B

A- A+

Quem manda no Geraldão é o Recife Vôlei. Nesta sexta-feira, a equipe conquistou a quinta vitória consecutiva dentro de casa e se manteve invicta em seus domínios, na Superliga B 2024. Com a campeã olímpica Jaqueline na torcida, o time recifense voltou a jogar bem e venceu sem dificuldades o Ascade por três sets a zero (25x18, 25x15 e 25x16).

Destaque da noite para a central Mari Casas, que não apenas foi uma das maiores pontuadoras da partida como foi decisiva no bloqueio. Com este resultado, o Recife Vôlei se manteve na segunda colocação da competição, atrás apenas do Mackenzie, exatamente o próximo adversário das recifenses, na próxima sexta-feira (08), às 19h, na quadra do Mackenzie Esporte Clube.

O Recife Vôlei jogou o suficiente para vencer o Ascade com facilidade nos três sets. Com o apoio da torcida, que chegou em peso para o confronto, a equipe comandada pelo técnico Adalberto Nóbrega conseguiu ditar o ritmo do jogo do início ao fim. Nem mesmo o começo do primeiro e do segundo sets, quando os times ficaram trocando pontos, foram suficientes para desconcentrar a equipe dona da casa. Disciplinado taticamente e liderado pela levantadora Fabíola e pela líbero Ju Paes, o Recife Vôlei se manteve focado e logo abriu uma boa diferença até alcançar a vitória.

“Acredito que nesta noite não tivemos um jogo fácil. O Ascade tem boas jogadoras e exigiram muito da gente em quadra. Porém conseguimos construir o placar com muita disciplina tática. Fizemos o que treinamos e essa tem sido a tônica da nossa campanha. Muito trabalho e obediência ao processo dentro de quadra”, afirmou o técnico Adalberto Nóbrega.

O treinador do Recife Vôlei aproveitou o último set para rodar toda a equipe. Ele tirou todas as titulares e colocou em quadra Mari Barreto, Paloma, Mylena, Carol e Andressa. A única que permaneceu foi Sabrina. Uma forma de descansar o grupo e ainda dar ritmo de jogo a todo o elenco.

Após a vitória desta sexta-feira, o time vai ganhar o final de semana de descanso e só voltará a treinar na segunda-feira (04). Na quinta, o grupo embarca para enfrentar o Mackenzie no que está sendo considerado um dos jogos mais esperados da Superliga B 2024.

Torcida

O carinho da torcida não aconteceu apenas durante o jogo, após o confronto, Jaqueline e as atletas do Recife Vôlei foram até a torcida para conceder autógrafo, tirar foto e agradecer por todo o apoio recebido durante o jogo. A levantadora Fabíola, sempre a mais requisitada, quase não conseguia sair da torcida, tendo ficado cerca de 45 minutos atendendo todos até todos irem embora.

“Esse apoio da torcida é muito importante e não podemos deixar de agradecer. O Recife Vôlei tem uma torcida única que faz toda a diferença para nós, que estamos em quadra. É nosso principal jogador”, afirmou a levantadora.

Veja também

Futebol Náutico vence Afogados por 2x0 e garante vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano