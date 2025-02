A- A+

Vôlei Recife Vôlei vence Ascade por três sets a zero no Geraldão Segunda vitória consecutiva, em casa, deixou a equipe a um ponto da zona de classificação para a próxima fase. Caso vença o Londrina na próxima rodada, recifenses entram no G8

O Recife Vôlei venceu o Ascade/DF, nesta quarta-feira (19), no Geraldão, por três sets a zero (28x26, 25x12 e 25x8) e encostou de vez na zona de classificação para a próxima fase da Superliga B 2024/2025. O time pernambucano chegou à segunda vitória de três jogos seguidos dentro de casa, e pode fechar a próxima rodada dentro do grupo dos oito primeiros colocados que vão estar na disputa das quartas de final da competição.

Isso porque o adversário é justamente o oitavo lugar, o Londrina, que está com apenas um ponto a mais do que o Recife Vôlei, porém com um jogo a menos. Podendo ser encarado como uma verdadeira final.

O Recife Vôlei precisava repetir a boa atuação da vitória por 3 sets a zero contra o Curitiba novamente nesta quarta-feira. O time fez melhor. Fez um dos seus melhores jogos na temporada e ainda garantiu mais uma vitória sem perder nenhum set, o que contribui para um melhor posicionamento na tabela de classificação e para elevar o moral do grupo.

O Recife Vôlei começou o jogo com tudo. Com uma noite inspiradíssima de Natiele, o time parecia dominar o confronto. Chegou a abrir seis pontos de diferença, no 11x5. Porém o Ascade não estava ‘morto’ no jogo. A equipe brasiliense começou a se recuperar, foi diminuindo a diferença aos poucos, até empatar em 21x21. A partida chegou a fica 24x24 e o time do técnico Adalberto Nóbrega teve tudo para fechar o confronto, mas terminou errando na hora decisiva, o que permitia sempre que as adversárias empatassem. Até que Natiele fez 27x2 e Mayra fechou com um bonito ace, levantando a torcida.

O segundo set foi um verdadeiro passeio do Recife Vôlei. Vitória de 25x12 com facilidade, com direito ao técnico Adalberto Nóbrega girar mais o time em quadra para dar ritmo de jogo e testar formações que serão importantes no decorrer da competição. Mesmo assim, o time base se manteve, com Mari Barreto, Raquel Buriti, Natiele, Sassá, Mayra e Helô, com Ju Paes como líbero. No terceiro set, Natiele arrebentou no saque, o time marcou 12 pontos seguidos e praticamente decretou a vitória do Recife Vôlei, que terminou o jogo com praticamente todo o time reserva em quadra, com exceção da líbero Ju Paes. No final, 25x8 para as donas de casa.

INGRESSOS PARA RECIFE VÔLEI X LONDRINA

Os ingressos para o jogo da próxima sexta-feira já estão à venda no site. O primeiro lote será vendido até as 9h da sexta-feira, pelo valor de R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 10 + 1kg de alimento (social). A partir de 9h01, os valores serão reajustados para R$ 40, R$ 20 e R$ 12,90 +1kg de alimento.

