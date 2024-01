A- A+

Superliga de Vôlei Recife Vôlei vence clássico Nordestino diante do Vôlei Natal por três sets a um Ginásio do Geraldão contou com mais de três mil torcedores

No clássico Nordestino da Superliga B 2024, o Recife Vôlei derrotou o Vôlei Natal por três sets a um com a presença de três mil torcedores na arquibancada do Ginásio Geraldão. Com essa vitória, o Recife Vôlei volta a ficar na zona de classificação para a semifinal da competição.

O Recife Vôlei começou a partida acelerado. Com a levantadora Fabíola distribuindo bem o jogo, o time parecia jogar fácil. Aline e Karine demonstravam estar inspiradas no ataque, virando praticamente tudo, sem chance para as adversárias nem respirar. O resultado do primeiro set foi de 25x17.

Na segunda parcial, o Natal Vôlei aproveitou um momento de apagão do Recife Vôlei para abrir seis pontos de diferença logo no início, fazendo 11x5. O técnico Adalberto Nóbrega pediu um tempo e organizou a equipe dentro de quadra. A conversa fez efeito e as donas da casa voltaram a dominar o confronto, empatando em 13x13. Porém o ímpeto parou por aí. A equipe recifense voltou a errar e terminou perdendo por 20x25.

Após a derrota no segundo set, o Recife Vôlei voltou diferente. A líbero Ju Paes comandou a defesa recifense e contando com o apoio da arquibancada, a equipe da casa fechou o terceiro set com folgado placar de 25x14.

No quarto e último set, o Recife Vôlei mostrou mais uma vez sua força na Superliga B. O time se impôs, acertou praticamente tudo e repetiu o placar de 25x14, fechando o confronto em casa.

