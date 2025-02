Recife Vôlei vence Curitiba e se mantém vivo na luta pela classificação na Superliga B

A- A+

O Recife Vôlei venceu o Curitiba por 3 sets a 0 (25x19, 25x20 e 25x22), neste domingo (16), no Geraldão, e chegou a quarta vitória na Superliga B 2024/2025. O time comandado pelo técnico Adalberto Nóbrega dominou todo o jogo, sem permitir a recuperação adversária.

Destaque para a levantadora Mari Barreto, que conseguiu distribuir muito bem as bolas e foi determinante para o om desempenho do time nesta noite. Com esta vitória, o Recife Vôlei fica a quatro pontos da zona de classificação para a próxima fase da competição. O próximo confronto do time na Superliga será na sexta-feira (21), às 20h, novamente em casa.

O jogo começou com o Recife Vôlei tomando conta da partida. Sassá, Mayra e Natiele acertando tudo no ataque. O trio mandava na partida e confundia o tempo todo o bloqueio adversário, que parecia perdido diante da artilharia das donas da casa. Mari Barreto também explorou bastante a central Raquel Buriti, forçando diversas jogadas ‘china’, com sucesso. Com tanta qualidade em quadra, não teve jeito do Curitiba chegar nem perto do placar, que terminou 5x19.

No segundo set, as curitibanas esboçaram uma reação, chegaram a ficar à frente em duas oportunidades, mas viram o Recife Vôlei mostrar sua força, se reorganizar em quadra e voltar a vencer com tranquilidade por 25x20. Neste set, inclusive, o técnico Adalberto Nóbrega chegou a rodar mais o elenco em quadra, com a entrada de Balinhas, Bia, Helô e Betina. Todas jogaram muito bem e mantiveram o nível da equipe.

No último set, o time parecia mais leve em quadra. Jogando com tranquilidade e com o apoio da torcida, não demorou muito para tomar conta do jogo e fazer a festa no Geraldão. Nem mesmo o início do Curitiba, que chegou a empatar em 4x4, mudou a forma de atuar do Recife Vôlei. O treinador praticamente não mexeu no time, apenas o revezamento de Raquel e Helô em algumas oportunidades, e a entrada da levantadora Clara. No final, vitória do Recife Vôlei por 25x22.

