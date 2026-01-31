Recife Vôlei vence, embala na Superliga B e acende briga pelas oitavas

A- A+

O Recife Vôlei viveu, neste sábado, uma noite que pode redirecionar sua trajetória na Superliga B. Em um jogo longo, intenso e decidido no quinto set, a equipe venceu o Londrina por 3 sets a 2, na quadra da Uninassau, conquistou sua segunda vitória na competição e ganhou fôlego real na luta por uma vaga nas oitavas de final.

O início foi de nervosismo. O Londrina se impôs no primeiro set, explorou os erros do Recife e fechou em 25 a 20, com maior controle das ações. A equipe da casa demorou a se encontrar, sentiu o peso do jogo e não conseguiu impor seu ritmo.

A resposta veio de forma contundente no segundo set. Com Camila no saque, o Recife abriu 5 a 0 logo no início. Mesmo após a quebra de saque do Londrina, Bia retomou o controle, e o time cresceu em todos os fundamentos. Com Laryssa no serviço e uma defesa muito ajustada, a vantagem chegou a 13 a 2, no melhor momento da equipe na Superliga B até aqui. A diferença se manteve confortável até o fim, apesar de uma reação parcial do adversário, e o Recife fechou com autoridade.

No terceiro set, o equilíbrio marcou os primeiros pontos. O placar caminhou parelho até o 3 a 3, mas, pouco a pouco, o Recife passou a errar menos e impor seu jogo. Nathalia Leandra e Rosana tiveram atuações decisivas, enquanto Laryssa e Camila voltaram a incomodar no saque. Mesmo com uma tentativa de reação do Londrina, que encostou em 19 a 14, o time da casa manteve a concentração e fechou em 25 a 17.

O quarto set trouxe um novo cenário. O Londrina aproveitou a instabilidade do Recife, abriu vantagem logo no início e controlou o jogo. Mesmo com pedidos de tempo, a equipe visitante seguiu melhor, ampliou a diferença e fechou em 25 a 16, levando a decisão para o tie-break.

No quinto set, a torcida fez diferença desde o primeiro ponto. O Recife abriu 4 a 1 sob forte pressão das arquibancadas. O Londrina reagiu, aproveitou erros consecutivos e manteve o set em disputa, mas Maynara apareceu com um ace decisivo para abrir 10 a 7. Bia chamou a responsabilidade nos pontos finais, e, no momento decisivo, Laryssa definiu após levantamento de Rosana, fechando em 15 a 11.

Mais do que os pontos na tabela, a vitória representa um sinal claro de crescimento. O Recife Vôlei mostrou capacidade de reação, força emocional e conexão com a torcida. Em uma Superliga B equilibrada, o resultado pode ser o ponto de virada que a equipe precisava para seguir viva e confiante na busca pela classificação.

