Recife Vôlei vence Irati e está na semifinal da Superliga B

O Recife Vôlei está na semifinal da Superliga B 2024. A equipe recifense venceu o Irati por três sets a zero (25/22, 25/20 e 25/20), nesta terça-feira (12), no Geraldão, e garantiu, com uma rodada de antecedência, a vaga para a próxima fase da competição. Com o resultado, o time da ponteira Sabrina chegou a 23 pontos e permanece na segunda posição, atrás apenas do Mackenzie, que venceu o Ascade e segue invicto na Superliga, com 30 pontos. O Abel Modas, que venceu o Tijuca, segue em terceiro, com 22 pontos.

O confronto entre Recife Vôlei e Irati foi um dos mais tranquilos para a equipe do técnico Adalberto Nóbrega, em casa. Invictas no Geraldão, as recifenses jogaram o suficiente para vencer bem e garantir a tão sonhada classificação. O time contou com uma noite inspirada das ponteiras Sabrina e Aline, que aproveitavam praticamente todas as bolas distribuídas pela levantadora Fabíola.

O primeiro set, mesmo com o placar mais apertado, foi o mais tranquilo para o time dono da casa. À frente do marcador do início ao fim, a equipe aproveitava cada oportunidade para seguir marcando, sem dar chances para o adversário. Quando o Irati começou a ganhar um pouco de fôlego, já nos pontos finais, o técnico Adalberto parou o jogo e organizou a equipe, que voltou para fechar em 25x22.

No segundo set, o Irati parecia disposto a dificultar a vida do Recife Vôlei. Chegou a ficar boa parte do set à frente do placar. Porém a equipe não conseguiu manter o ritmo diante de um Recife Vôlei que, mesmo perdendo, parecia dominar a partida. O resultado foi que Aline e Sabrina dominaram a partida e fecharam o placar em 25x20.

O terceiro set foi uma repetição do segundo. A equipe visitante cresceu no jogo, mas mais uma vez se viu diante de uma Recife Vôlei muito consciente do que deveria ser feito, o que demonstra uma evolução técnica, tática e psicológica do time. Fim de jogo com mais um 25x20.

“Conquistamos nosso primeiro objetivo, que era classificar para a próxima fase. Agora é trabalhar ainda mais para fecharmos esta primeira fase com uma vitória para permanecermos na segunda colocação e decidirmos dentro deste caldeirão chamado Geraldão o acesso para a Superliga A. Eu não tenho a menor dúvida que vamos colocar o maior público da história da Superliga B durante nosso jogo da semifinal. O Recife todo vai empurrar essas meninas em busca do acesso”, afirmou o técnico Adalberto

Nas semifinais, o primeiro colocado enfrentará o quarto lugar. O segundo pegará o terceiro. O primeiro e o segundo lugar na fase inicial decidem dentro de casa.

