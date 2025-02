Recife Vôlei vence Londrina e entra no G-8 da Superliga B Feminina

A- A+

O Recife Vôlei venceu, nesta sexta-feira (21), o Londrina-PR, por 3 sets a 0, pela 12ª rodada da Superliga B Feminina 2024/25. Foi a terceira vitória seguida diante da torcida no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), grande aliada da equipe na competição. As parciais foram de 25x23, 25x18 e 25x15.

Com o resultado, o Recife Vôlei entrou no G-8, que é a zona de classificação para as quartas de final. Com 16 pontos somados, o time vai em busca de mais vitórias nos jogos remanescentes nesta primeira fase para manter vivo o sonho do acesso à Superliga A.

O jogo

O primeiro set foi acirrado, e as equipes duelavam ponto a ponto. Em determinado momento, o Recife Vôlei até conseguiu abrir três pontos de vantagem, mas logo viu as paranaenses empatarem. O diferencial das recifenses, no entanto, estava na recepção. A líbero Ju Paes impediu que muitas bolas do Londrina caíssem, enquanto, no ataque, a ponteira Sassá fazia o que sabe fazer de melhor: marcar. No fim, a parcial foi de 25×23, em uma arrancada incrível após ficar dois pontos atrás do marcador.

No segundo set, o destaque do time recifense foi para Natiele. Muito brm na partida, a oposta entregou a potência e ofensivamente que a equipe precisava para se manter à frente do placar. A principal arma do Recife Vôlei estava em forçar erros do Londrina para, assim, conseguir somar pontos. Foi assim que o período terminou com uma vantagem larga no placar, em 25x18.

No terceiro set, o diferencial foi a efetividade. Em um momento chave, quando o placar marcava 9 a 9, a equipe conseguiu uma arrancada para 15 a 9, muito por conta do bloqueio, que finalmente havia encaixado, com o aproveitamento no saque. Raquel Buriti marcou trêss pontos seguidos dessa maneira. No ataque, o time também não deixou a desejar, muito por conta da ponteira Mayra, que complicou a vida das adversárias nas diagonais. No fim, 25x15, para sacramentar uma vitória com autoridade.

Próximos compromissos

O Recife Vôlei volta às quadras para enfrentar a Chapecoense, fora de casa. A partida, válida pela oitava rodada, havia sido adiada, e foi remarcada para esta terça-feira (25), às 19h30. Depois disso, o time viaja para encarar o Irati, na quinta (27), às 19h, para repor o duelo da sexta rodada que também havia sofrido adiamento.

Assim, com dois jogos a repor, o time vai precisar agora de ainda mais apoio e forca para somar os pontos necessários e garantir de vez uma vaga no G-8. Ao término da primeira fase, vêm as quartas de final serão disputadas em dois jogos, e as semifinais no formato melhor de três. A final será em jogo único, com sede a ser definida. Os dois finalistas garantem acesso.

