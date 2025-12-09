Recife Vôlei vence o Asa e confirma força com apoio das arquibancadas
Equipe conquista triunfo em três sets a zero e destaca influência direta da torcida no resultado
O Recife Vôlei venceu o Asa por três sets a zero, nesta terça-feira (09). O resultado consolidou a primeira vitória do time pernambucano na Superliga B.
O primeiro set da partida foi marcado pelo equilíbrio dos dois lados, tanto nos erros quanto nos acertos. O Asa abriu quatro pontos de vantagem, mas viu o Recife reagir e virar para 7x6, empurrado pela torcida. A oposta Bia Magnabosco virou bolas importantes e parecia imparável em quadra.
Mesmo assim, o ritmo do Recife ainda não era suficiente para assumir o controle do placar de forma definitiva. O Asa abriu 21x24 e ficou a um ponto da vitória. Foi quando a torcida assumiu o papel de sétima jogadora, elevou o ambiente e ajudou a transformar o placar adverso em um triunfo que deu moral ao time. Final: 30x28, com as arquibancadas em festa.
O segundo set foi dominado pela troca constante de pontos. As duas equipes mantiveram intensidade durante toda a parcial, com Pietra e Zeni se destacando pelo Asa, enquanto Bia e Sylvia responderam pelo Recife. O equilíbrio permaneceu até o fim, quando o Recife Vôlei fechou em 25x22.
O terceiro set representava o tudo ou nada para o Asa e a consolidação da vitória para o Recife Vôlei junto à sua torcida. A equipe visitante iniciou explorando ao máximo suas alternativas ofensivas. A levantadora Zeni distribuiu o jogo de forma imprevisível, o que permitiu ao Asa abrir quatro pontos, em 5x9.
O técnico Adalberto Nóbrega pediu tempo, reorganizou a equipe e viu o Recife deslanchar. A virada veio em 15x11, com o time mais sólido em quadra. O Asa ainda empatou em 24x24, mas o Recife Vôlei manteve o controle nos momentos finais e fechou a parcial em 29x27, garantindo a vitória em três sets.
O próximo confronto do Recife Vôlei na competição será na sexta-feira (12), às 19h30, contra o Pinhalense, no ginásio Neuro Izidoro, em Pinhalzinho, Santa Catarina.
Com informações da assessoria