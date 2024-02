Recife Vôlei vence São Carlos em noite história para levantadora Fabíola e família

A- A+

Em uma noite em que o Recife Vôlei venceu o São Carlos por três sets a zero e manteve a invencibilidade dentro do Geraldão, na Superliga B, o que mais chamou a atenção não foi o resultado. Isso porque na arquibancada estava sentado um torcedor ilustre. O senhor Edizio Souza, de 74 anos, começou o jogo contido. Até que, ainda no primeiro set, entrou em quadra a líbero Andreza. Para ele, agora a noite estava completa. Pela primeira vez na história, Edizio estava assistindo sua filha, a levantadora e capitã Fabíola, jogar ao lado da sua neta, Andreza. Um sonho que só foi possível no Recife Vôlei.

Edizio mora com a mãe de Fabíola e avó de Andreza no interior da Paraíba. Ele chegou ao Recife na segunda-feira (19) para visitar a família e assistir ao jogo. Emocionado, não era difícil ver ele com as mãos no rosto, em uma demonstração clara de emoção. “Nunca tinha visto as duas em quadra juntas. Isso é mais uma realização para minha vida. Você não tem ideia como estou feliz e realizado. E digo mais, ainda verei a Ana Vitória jogar. Tenho certeza disso”, afirmou, ainda na arquibancada. Ana Vitória é a segunda filha de Fabíola, que tem sete anos.

Durante o jogo, ele fez questão de confirmar: Fabíola vai ganhar. “Eu já a acompanhei em vários locais do Brasil e do mundo. Nunca estive no ginásio para assistir ela perdendo. Ela venceu sempre. Isso é um orgulho para mim ver ela e agora a Andreza jogarem”, comentou, eufórico.

Enquanto Edízio Souza torcida na arquibancada, Fabíola, Andreza e companhia mostravam que a boa fase chegou para ficar no Recife Vôlei. Com parciais de 25x10, 25x15 e 25x9, o time conquistou mais três pontos na classificação e encostou de vez nos líderes, Abel Modas e Mackenzie. Apenas um ponto separa os dois líderes para o time recifense, que na próxima rodada encara o Abel Modas, às 19h30, na Arena Brusque, no confronto direto pelas primeiras colocações.

