Vôlei Recife Vôlei vira para cima do Chapecó e se mantém invicto no Geraldão Expectativa agora é de ginásio lotado na próxima terça-feira (20), às 20h, contra o São Carlos

Invicto! Assim está o Recife Vôlei no caldeirão chamado Geraldão, na Superliga B 2024. Nesta sexta-feira (16), o time venceu o Chapecó por três sets a um e voltou para a zona de classificação para as semifinais da Superliga B 2024. A equipe recifense chegou a perder o primeiro set, mas depois jogou os três melhores sets até o momento na competição e se manteve sem saber o que é perder dentro de casa. O próximo confronto do Recife Vôlei no Nacional será terça-feira (20), às 20h, novamente no Geraldão. Os ingressos para o jogo já estão à venda no www.ticketsimples.com.br.

A partida começou tensa, no Geraldão. As duas equipes trocavam pontos e não permitiam que as adversárias abrissem uma margem confortável no placar. No lado do Recife Vôlei, destaque para a boa presença da central Mari Casas, que estava virando praticamente todas as bolas. O confronto permaneceu apertada até 18x19 para o Chapecó, que aproveitou uma série de erros das donas da casa e fecharam em 18x25.

O segundo set começou da mesma forma do primeiro, com Recife e Chapecó aproveitando todas as bolas possíveis, transformando o confronto em um jogaço. Até que o técnico Adalberto Nóbrega colocar a ponteira Sabrina em quadra. Logo nos primeiros lances, a jogadora mostrou que a noite seria dela. Virou absolutamente tudo, bloqueou e ainda deu muito trabalho às adversárias quando foi para o saque.

O time todo cresceu com Sabrina. A confiança aumentou e o Recife chegou a fazer 20x11 no placar. Com o moral elevado e a torcida empurrando da arquibancada, não demorou muito para as laranjinhas fecharem em 25x18, para delírio dos cerca de 2,5 mil torcedores que estiveram presentes ao Geraldão.

O Recife Vôlei aproveitou o momento e venceu com facilidade o terceiro set por 25x14, virando o placar em dois sets a um. No quarto e último set do jogo, o Chapecó fez de tudo para virar o placar. Porém a equipe demonstrou nervosismo diante de um adversário que estava com fome de vitória. O time recifense acertou em praticamente todos os setores, abriu 16x9 e depois trabalhou apenas na manutenção da diferença até o final: 25x17.

