Recife Vôlei visita Irati-PR, pela Superliga B Feminina 2024/25

O Recife Vôlei visita o Irati-PR, nesta quinta-feira (27), em uma partida importantíssima para retornar ao G-8 da Superliga B Feminina 2024/25. A partida é uma reposição da sexta rodada do torneio, e acontece às 19h, com transmissão do Canal Vôlei Brasil, no YouTube.

O clube recifense chega para o jogo ocupando a nona posição da tabela, com 16 pontos. Após uma sequência de três vitórias seguidas em casa, a equipe foi superada longe dos seus domínios na última rodada pela Chapecoense. É justamente o time catarinense que, com 19 pontos, fecha o G-8 da tabela, que é a zona de classificação para a próxima fase.

Com isso, conseguir a vitória diante do Irati, 11° da competição com nove pontos, é de extrema importância para o Recife Vôlei. Caso vença por 3 sets a 0, o clube pernambucano vai aos mesmos 19 pontos da Chapecoense, e chega à última rodada com sangue nos olhos em busca da classificação para os playoffs.

"Viemos de três vitórias seguidas em casa. Isso melhora o nível de estabilidade emocional e a confiança do time. A gente tem agora um jogo difícil fora de casa. Precisamos estar muito focados e concentrados para sair com a vitória e classificar entre os oito primeiros", afirmou o técnico do Recife Vôlei, Adalberto Nóbrega.

Irati-PR x Recife Vôlei

Superliga B Feminina 2024/25 - 6ª rodada

Onde: Ginásio Municipal De Esportes Agostinho Zarpellon Junior- Irati-PR

Quando: Quinta-feira (27), às 19h

Transmissão: Canal Vôlei Brasil no YouTube

