A- A+

Vôlei Recife Vôlei visita o Realizar em busca da primeira vitória fora de casa na Superliga B Equipe entra em quadra neste sábado, às 19h, tentando somar pontos importantes na briga pela parte de cima da tabela

O Recife Vôlei volta à quadra neste sábado, às 19h, para enfrentar o Realizar, fora de casa, em mais um compromisso pela Superliga B Feminina. A partida marca a busca da equipe pernambucana pela segunda vitória na competição e pelo primeiro resultado positivo como visitante na atual edição do torneio.

Após a derrota por três sets a zero para o Pinheiros, na última rodada, o grupo retomou os treinos com foco em ajustes táticos e maior regularidade ao longo dos sets. A comissão técnica aproveitou a semana para trabalhar situações de jogo, especialmente nos momentos de definição, além de reforçar o entrosamento do elenco.

A equipe chega para o confronto motivada pelo desempenho nas partidas em casa, quando conquistou a primeira vitória na Superliga B e contou com forte presença da torcida. Agora, o desafio é transferir esse nível de competitividade para os jogos fora do Recife, em uma sequência que exige maturidade e concentração desde os primeiros pontos.

O duelo contra o Realizar também é tratado como confronto direto na luta por posições na tabela, o que aumenta a importância do resultado para a sequência da competição. A proposta do Recife Vôlei é manter um jogo consistente, com pressão no saque e maior volume defensivo, buscando controlar o ritmo da partida mesmo atuando como visitante.

Uma vitória será super importante para manter a equipe na busca pela classificação para as oitavas da Superliga B.

Veja também