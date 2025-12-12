Recife Vôlei vista Pinhalense pela Superliga B

A- A+

O Recife Vôlei volta à quadra nesta sexta-feira (12), às 19h30, para enfrentar o Pinhalense, no ginásio Neuro Izidoro, em Pinhalzinho, Santa Catarina, pela terceira rodada da Superliga B. A partida marca a primeira viagem longa da equipe na competição.

A comissão técnica direcionou a preparação da semana para ajustes de posicionamento e leitura ofensiva, mantendo a proposta de jogo que funcionou bem no confronto anterior. O grupo encara a rodada como parte importante do processo de construção da equipe dentro do campeonato.

O adversário vem de jogos equilibrados e tende a apresentar variações ofensivas que exigem atenção na marcação, principalmente nos momentos de transição. A análise realizada pelo Recife Vôlei reforça a necessidade de consistência no saque e organização defensiva.

“A competição segue em ritmo intenso e cada rodada traz desafios específicos. O Pinhalense tem características que exigem resposta imediata, e o grupo está concentrado em sustentar o padrão de jogo que buscamos desde a pré-temporada”, afirma a comissão técnica.

O Recife Vôlei segue viagem com o grupo completo e mantém o planejamento para as próximas rodadas, que incluem sequência de jogos fora e retorno ao Sport na rodada seguinte.

