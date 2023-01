A- A+

Vôlei Recife Vôlei vive expectativa da estreia na Superliga B; competição começa nesta sexta-feira (20) Adversário será o Curitiba Vôlei, que tem as experientes Valeskinha e Nati Martins no elenco

Em um torneio de turno único, todo ponto importa, principalmente os consquistados fora de casa. Mandante em apenas quatro dos nove jogos, triunfar longe dos seus domínios é fundamental.

E é essa a missão do Recife Vôlei já na estreia, que será nesta sexta-feira (20), às 19h30, contra o Curitiba Vôlei.

Adversário de peso

Com um elenco que conta com a atleta olímpica Valeskinha e com Nati Martis, que também tem passagem pela seleção brasileira, o Curitiba é um adversário de peso, mas o técnico do Recife Vôlei, Adalberto Nóbrega, tem montado estratégia para neutralizar as adversárias.

"Acredito que se conseguirmos equilibrar nossas ações, principalmente com o nosso saque e o passe, temos tudo para surpreender e voltar com um resultado positivo", disse o treinador.

Padrão equilibrado

Já a oposta Rosa acredita que o equilíbrio é fundamental para a equipe pernambucana. "precisamos focar ao máximo para buscar vitórias importantes.

"É uma competição curta, então, a equipe que mantiver um padrão equilibrado de jogo terá resultados positivos", completou a atleta.

Veja também

FUTEBOL INTERNACIONAL Xavi quer "dar continuidade" ao bom momento do Barcelona na Copa do Rei