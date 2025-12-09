A- A+

Vôlei Recife Vôlei recebe Asa Alumínio nesta terça (9) pela Superliga B, e convoca a torcida Partida é válida pela 2ª rodada da competição, e é a primeira da equipe em casa

O Recife Vôlei recebe o o Asa Alumínio-SP, nesta terça-feira (9), às 19h30, no ginásio do Sport, pela segunda rodada da Superliga B de Voleibol Feminino 2025. A partida marca a estreia do time em casa no torneio.



A equipe deu o pontapé inicial no torneio na última sexta (5) com derrota por 3 sets a 0 Ceará-CE. O clube agora concentra a atenção no primeiro compromisso diante da torcida, com o objetivo de reencontrar o ritmo e iniciar a recuperação dentro da competição.

A preparação foi marcada por treinos voltados à organização ofensiva e ao equilíbrio defensivo, sem alterar a proposta inicial do grupo. A comissão técnica entende que a sequência do campeonato exige regularidade, e vê o jogo como oportunidade para consolidar o sistema de jogo e fortalecer a construção da campanha.

Para a partida, o Recife Vôlei pode contar com a estreia da ponta Laryssa e da central Thainá, ainda em processo de regularização junto à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A liberação depende da atualização da entidade antes do confronto.

Diante de um adversário complicado, o técnico da equipe, Adalberto Nóbrega, destacou a importância da presença da torcida na arquibancada na luta pelos primeiros pontos na competição.

“A temporada está no início e seguimos alinhados ao trabalho planejado. Jogar em casa cria ritmo, eleva concentração e traz a energia que impulsiona a equipe. A torcida ajuda a transformar o jogo. Por isso esperamos a arquibancada completamente lotada”, afirma o técnico.

Ingressos

Para o duelo, os ingressos ainda seguem à venda pelo site GoExplosion. As entradas têm os seguintes valores: meia por R$ 15, social por R$ 20 e inteira por R$ 30. O passaporte temporada, válido para todos os jogos como mandante, custa R$ 120.

