Recife Vôlei volta à quadra em busca de recuperação diante do Mampituba
Equipe joga nesta terça-feira (20), às 19h30, e aposta no fator casa para retomar o caminho das vitórias na Superliga B
O Recife Vôlei tem mais um compromisso decisivo pela Superliga B Feminina nesta terça-feira (20), às 19h30, quando recebe o Mampituba, na quadra do Sport Recife. A partida é tratada como jogo de recuperação para a equipe pernambucana, que busca reagir na competição e voltar a somar pontos importantes na tabela.
Leia também
• Recife Vôlei visita o Realizar em busca da primeira vitória fora de casa na Superliga B
• Recife Vôlei é superado pelo Pinheiros em ginásio da Ilha do Retiro lotado
Depois de uma sequência de resultados negativos, o grupo intensificou a preparação ao longo dos últimos dias, com foco em ajustes táticos, melhoria na consistência ao longo dos sets e maior eficiência nas viradas de bola. A comissão técnica também trabalhou o aspecto emocional, reforçando a confiança e o espírito competitivo do elenco.
Atuando em casa, o Recife Vôlei volta a contar com o apoio da torcida, que tem sido um diferencial nas partidas no Sport. O ginásio lotado e a pressão vinda das arquibancadas têm criado um ambiente favorável para a equipe, que busca transformar essa energia em desempenho dentro de quadra.
O confronto contra o Mampituba é visto como oportunidade para a equipe retomar a confiança e ganhar embalo na sequência da Superliga B, em uma fase da competição em que cada ponto passa a ter peso direto na briga pelas primeiras posições e pela classificação ao mata-mata.
Jogo: Recife Vôlei x Mampituba
Data: Terça-feira (20)
Horário: 19h30
Local: Quadra do Sport Club do Recife
Ingressos:
Inteira: R$ 30 (inteira)
Social: R$ 20 (social)
Meia: R$ 15 (meia)
Venda online:
https://vendyno.goexplosion.com/checkout/recife-volei-x-mampituba