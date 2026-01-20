A- A+

Vôlei Recife Vôlei volta à quadra em busca de recuperação diante do Mampituba Equipe joga nesta terça-feira (20), às 19h30, e aposta no fator casa para retomar o caminho das vitórias na Superliga B

O Recife Vôlei tem mais um compromisso decisivo pela Superliga B Feminina nesta terça-feira (20), às 19h30, quando recebe o Mampituba, na quadra do Sport Recife. A partida é tratada como jogo de recuperação para a equipe pernambucana, que busca reagir na competição e voltar a somar pontos importantes na tabela.

Depois de uma sequência de resultados negativos, o grupo intensificou a preparação ao longo dos últimos dias, com foco em ajustes táticos, melhoria na consistência ao longo dos sets e maior eficiência nas viradas de bola. A comissão técnica também trabalhou o aspecto emocional, reforçando a confiança e o espírito competitivo do elenco.

Atuando em casa, o Recife Vôlei volta a contar com o apoio da torcida, que tem sido um diferencial nas partidas no Sport. O ginásio lotado e a pressão vinda das arquibancadas têm criado um ambiente favorável para a equipe, que busca transformar essa energia em desempenho dentro de quadra.

O confronto contra o Mampituba é visto como oportunidade para a equipe retomar a confiança e ganhar embalo na sequência da Superliga B, em uma fase da competição em que cada ponto passa a ter peso direto na briga pelas primeiras posições e pela classificação ao mata-mata.

Jogo: Recife Vôlei x Mampituba

Data: Terça-feira (20)

Horário: 19h30

Local: Quadra do Sport Club do Recife

Ingressos:

Inteira: R$ 30 (inteira)

Social: R$ 20 (social)

Meia: R$ 15 (meia)

Venda online:

https://vendyno.goexplosion.com/checkout/recife-volei-x-mampituba

