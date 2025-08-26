Recife Xtreme Fight reúne lutas de MMA, Muay Thai e Boxe em sua 10ª edição
Evento em Boa Viagem promete 16 combates eletrizantes com transmissão ao vivo pelo canal Clube da Luta PE
O Recife Xtreme Fight chega à sua 10ª edição neste sábado (30), a partir das 16h, prometendo uma noite de muita adrenalina para os amantes das artes marciais.
O evento, que acontece na Rua Arthur Bruno Schwambach, 695, em Boa Viagem, Recife (antigo Clube das Águias), reunirá 16 lutas nas modalidades MMA, Muay Thai e Boxe, com ingressos já disponíveis pela Bilheteria Digital e transmissão oficial pelo Clube da Luta PE.
Main event traz disputa de cinturão no peso pena
A luta principal da noite será a defesa de cinturão de Gustavo Negromonte, da equipe Black Tiger, que possui um cartel de sete lutas, com seis vitórias e apenas uma derrota.
O lutador enfrentará Jéfferson Oliveira, atleta do Clube da Luta - Pitbull Brothers (PB), que é mais experiente e conta com 16 lutas no cartel, sendo nove vitórias e sete derrotas, em um combate válido pelo peso pena (66kg) no MMA.
Além do main event, o co main event promete fortes emoções com o duelo entre Anderson Yugi (Black Tiger) e Everson Souza (Paiva Team/Clube da Luta - PB), em luta de MMA pelo peso leve (70kg).
Card Principal (19h30)
O card principal do Recife Xtreme Fight terá confrontos em diversas categorias de peso. Entre os destaques estão:
MMA
Luta Principal (Defesa de cinturão)
Gustavo Negromonte (Black Tiger) x Jefferson Oliveira (Clube da Luta - Pitbull Brothers PB) 66kg
Luta Co-Principal
Anderson Yugi (Black Tiger) x Everson Souza (Paiva Team - Clube da Luta PB) 70kg
Judson Silva (Striker Team RN) x Glauco Tormenta (Pitbull Brothers PE) 66kg
Inaldo Kezen (Kezen BJJ) x Anderson 'Muralha' (Pitbull Brothers PE) 84kg
Allam Moraes (GM Ducabo Team) x Newton Matos (Ronin Fight) 77kg
Renato Alves (Master Kombat CE) x Jhonatas Augusto (Pitbull Brothers PE) 66kg
Card Preliminar (16h)
O público poderá acompanhar também duelos de Boxe e Muay Thai, além de novos talentos do MMA, no card preliminar. Confira as lutas confirmadas:
Boxe
Bernardo (Cezani Moutinho Boxe) x Skalwolf (Ronin Fight) 90kg
Alan Vinicius (Tigre Boxe) x Vinicius Menezes (Black Tiger) 85kg
Junior Soares (Tigre Boxe) x Rafael Henrique (Black Tiger) 70kg
Renan Kaike (Tigre Boxe) x Maik 'Gao' (Rec Fight) 57kg
Muay Thai
Gilson Ferreira (Tigre Muay Thai) x Sergio Henrique (FH2) 79kg
Marcones Henrique (Blue Dragon Fight) x Ronaldo Jerônimo (ES Studio) 73kg
Cicero Borges (Black Tiger) x Kawê Henrique (Black Panther) 63kg
Mirella Peso (Blue Dragon Fight) x Ana Beatriz (ES Studio) 50kg
MMA Amador
Wellington Moicano (Master Kombat PE) x José Ezequiel (CTMO) 66kg
Ayrlon Ferraz (Black Tiger) x Ruan Arcanjo (Striker Team RN) 84kg
O Recife Xtreme Fight consolidou-se como uma vitrine para o esporte de combate em Pernambuco, abrindo espaço para atletas locais e interestaduais mostrarem seu talento.
Com 16 lutas programadas, a 10ª edição promete manter a tradição de casa cheia, emoção intensa e lutas memoráveis para o público apaixonado por artes marciais.
Serviço
Evento: Recife Xtreme Fight (10ª edição)
Modalidades: MMA, Muay Thai e Boxe
Data: 30 de Agosto (sábado)
Local: Rua Arthur Bruno Schwambach, 695, Boa Viagem (antigo Clube das Águias)
Horário: 16h
Ingressos: Bilheteria Digital
Transmissão: Clube da Luta PE