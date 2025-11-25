Ter, 25 de Novembro

MMA

Recife Xtreme Fight terá três disputas de cinturão em dezembro

Ao todo, 13 combates estão programados para acontecer no antigo Clube das Águias

Ingrid Silva (azul) busca fazer bonito mais uma vez em PernambucoIngrid Silva (azul) busca fazer bonito mais uma vez em Pernambuco - Foto: Divulgação

A cidade do Recife recebe, no dia 06 de dezembro, a 11ª edição do Recife Xtreme Fight (RXF). O evento será realizado no antigo Clube das Águias, em Boa Viagem, a partir das 18h. Ao todo, 13 lutas estão programadas, sendo nove de MMA profissional e quatro de MMA amador, além de três disputas de cinturão.

A luta principal da noite coloca frente a frente duas atletas experientes do cenário nacional pelo cinturão vago da categoria peso-palha (até 52,1 kg). A pernambucana Ingrid Silva, com passagens por eventos como Jungle Fight, LFA e ARES, enfrenta a cearense Maristela Alves, que já atuou em organizações como Brave Combat Federation e LFA.

“Lutar um cinturão em casa, num evento que vem crescendo ano após ano, é uma motivação enorme. Eu venho de um camp muito forte, estudei bastante o jogo da Maristela e vou deixar tudo lá dentro para ficar com esse título aqui em Recife”, afirma Ingrid Silva.

No co-main event, pelo cinturão vago do peso-leve (até 70,3 kg), o pernambucano invicto Anderson “Yugi” enfrenta o cearense Wellton “Jacaré” Vieira. Já no peso-pena (até 65,7 kg), o recifense Gustavo “Negromonte”, atual campeão e também ex-Jungle Fight, coloca o cinturão em jogo contra o goianense Flávio Pinho, da Brazilian Fight Team.

Aos interessados, os ingressos para o Recife Xtreme Fight 11 estão à venda através deste link, com valores a partir de R$ 50 no primeiro lote.

Confira o card completo

Card Principal – MMA Profissional

Peso-palha (até 52,1 kg): Ingrid Silva (Black Tiger/PE) vs. Maristela Alves (V8/CE) – cinturão vago da categoria;

Peso-leve (até 70,3 kg): Anderson “Yugi” (Black Tiger/PE) vs. Wellton “Jacaré” Vieira (Tianguá Top Team/CE) – cinturão vago da categoria;

Peso-pena (até 65,7 kg): (c) Gustavo “Negromonte” (Black Tiger/PE) vs. Flávio Pinho (Brazilian Fight Team/PE) – cinturão da categoria;

Peso-pena (até 65,7 kg): Ricardo “Capoeira” (V8/CE) vs. Nicolas Sávio (Strikers MMA/SE);

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Carlos Gabriel (Kezen/PE) vs. Rian Cléver (Paiva Team/PB);

Peso combinado (até 68 kg): Renan Silva (Black Tiger/PE) vs. Weverton “Tonzinho” (Rick Dojo/PE);

Peso combinado (até 90 kg): Gustavo Vynicius (Black Tiger/PE) vs. Edilson Mariano (Equipe Joel/PE);

Peso-galo (até 61,2 kg): Daniel “Neguinho” (Master Kombat/CE) vs. Daniel Luiz (Equipe Joel/PE);

Peso-mosca (até 56,7 kg): Weslley José (Master Kombat/CE) vs. Bruno Victor (CTMO/PE).

Card Preliminar – MMA Amador

Peso combinado (até 80 kg): Ayrlon Ferraz (Black Tiger/PE) vs. Wanderson Silva (Spartacus Team/PE);

Peso-leve (até 70,3 kg): Leonardo “Léo” Carneiro (Master Kombat/CE) vs. Bruno Luis (Surubim Fight/PE);

Peso-galo (até 61,2 kg): Carlos “Lutador” (Team Padilha/PB) vs. José Ezequiel (CTMO/PE);

Peso-galo (até 61,2 kg): Flávio Bonifácio (Flávio Venta Fight Team/PE) vs. Victor Gabriel (CTMO/PE).

