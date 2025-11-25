Recife Xtreme Fight terá três disputas de cinturão em dezembro
Ao todo, 13 combates estão programados para acontecer no antigo Clube das Águias
A cidade do Recife recebe, no dia 06 de dezembro, a 11ª edição do Recife Xtreme Fight (RXF). O evento será realizado no antigo Clube das Águias, em Boa Viagem, a partir das 18h. Ao todo, 13 lutas estão programadas, sendo nove de MMA profissional e quatro de MMA amador, além de três disputas de cinturão.
A luta principal da noite coloca frente a frente duas atletas experientes do cenário nacional pelo cinturão vago da categoria peso-palha (até 52,1 kg). A pernambucana Ingrid Silva, com passagens por eventos como Jungle Fight, LFA e ARES, enfrenta a cearense Maristela Alves, que já atuou em organizações como Brave Combat Federation e LFA.
“Lutar um cinturão em casa, num evento que vem crescendo ano após ano, é uma motivação enorme. Eu venho de um camp muito forte, estudei bastante o jogo da Maristela e vou deixar tudo lá dentro para ficar com esse título aqui em Recife”, afirma Ingrid Silva.
No co-main event, pelo cinturão vago do peso-leve (até 70,3 kg), o pernambucano invicto Anderson “Yugi” enfrenta o cearense Wellton “Jacaré” Vieira. Já no peso-pena (até 65,7 kg), o recifense Gustavo “Negromonte”, atual campeão e também ex-Jungle Fight, coloca o cinturão em jogo contra o goianense Flávio Pinho, da Brazilian Fight Team.
Aos interessados, os ingressos para o Recife Xtreme Fight 11 estão à venda através deste link, com valores a partir de R$ 50 no primeiro lote.
Confira o card completo
Card Principal – MMA Profissional
Peso-palha (até 52,1 kg): Ingrid Silva (Black Tiger/PE) vs. Maristela Alves (V8/CE) – cinturão vago da categoria;
Peso-leve (até 70,3 kg): Anderson “Yugi” (Black Tiger/PE) vs. Wellton “Jacaré” Vieira (Tianguá Top Team/CE) – cinturão vago da categoria;
Peso-pena (até 65,7 kg): (c) Gustavo “Negromonte” (Black Tiger/PE) vs. Flávio Pinho (Brazilian Fight Team/PE) – cinturão da categoria;
Peso-pena (até 65,7 kg): Ricardo “Capoeira” (V8/CE) vs. Nicolas Sávio (Strikers MMA/SE);
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Carlos Gabriel (Kezen/PE) vs. Rian Cléver (Paiva Team/PB);
Peso combinado (até 68 kg): Renan Silva (Black Tiger/PE) vs. Weverton “Tonzinho” (Rick Dojo/PE);
Peso combinado (até 90 kg): Gustavo Vynicius (Black Tiger/PE) vs. Edilson Mariano (Equipe Joel/PE);
Peso-galo (até 61,2 kg): Daniel “Neguinho” (Master Kombat/CE) vs. Daniel Luiz (Equipe Joel/PE);
Peso-mosca (até 56,7 kg): Weslley José (Master Kombat/CE) vs. Bruno Victor (CTMO/PE).
Card Preliminar – MMA Amador
Peso combinado (até 80 kg): Ayrlon Ferraz (Black Tiger/PE) vs. Wanderson Silva (Spartacus Team/PE);
Peso-leve (até 70,3 kg): Leonardo “Léo” Carneiro (Master Kombat/CE) vs. Bruno Luis (Surubim Fight/PE);
Peso-galo (até 61,2 kg): Carlos “Lutador” (Team Padilha/PB) vs. José Ezequiel (CTMO/PE);
Peso-galo (até 61,2 kg): Flávio Bonifácio (Flávio Venta Fight Team/PE) vs. Victor Gabriel (CTMO/PE).