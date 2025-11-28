A- A+

Solidariedade Recifense do Morro da Conceição faz vaquinha para disputar Copa América no México Davi Luiz foi chamado para representar o Brasil na competição internacional

Rvelado por meio do projeto social Pirráias da Periferia, no Morro da Conceição, o jovem atleta pernambucano, Davi Luiz, busca realizar seu sonho de viver a primeira experiência internacional com o futebol. Entre os dias 1º e 8 de março, ele representará o Brasil na Copa América, que será realizada no México. Para participar da competição, no entanto, o jogador precisa de apoio financeiro para custear a viagem e despesas relacionadas ao torneio.

A participação no certama fora do Brasil representa um passo importante para a carreira do jovem jogador, abrindo portas para novas oportunidades e ampliando sua visibilidade no cenário esportivo. Entretanto, os custos com passagens, hospedagem e logística ainda impedem a confirmação da viagem.

Na luta para concretizar o sonho, foi criada uma campanha online de apoio ao atleta, disponível através deste link. Mais informações podem ser tiradas através do WhatsApp, no 81 98555-7362.

Davi iniciou sua trajetória esportiva em 2021, no Pirráias da Periferia, iniciativa voltada à inclusão e formação de crianças e adolescentes através do esporte. Destaque nos treinamentos, chamou a atenção de observadores, e foi convidado para atuar pelo Náutico, em 2023, onde segue até hoje.

