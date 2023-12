Recifense e artilheiro, Richard Victor comemora título inédito na Liga Nacional de Futsal

A- A+

O Atlântico de Erechim conquistou o título da Liga Nacional de Futsal 2023. A equipe de Erechim, Rio Grande do Sul, alcançou uma emocionante virada nos últimos 26 segundos do jogo, vencendo o Joinville por 2 a 1. Essa vitória marcante representa o primeiro título da Liga para o Atlântico, que anteriormente havia enfrentado três vice-campeonatos consecutivos. O ala recifense Richard Victor, artilheiro da equipe, celebrou com entusiasmo essa conquista.

“É um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Batemos na trave três vezes, mas finalmente trouxemos esse título para Erechim. O jogo foi difícil, era o esperado, a defesa deles era a melhor da liga. Mas conseguimos, vencemos e agora é comemorar muito essa conquista. Fruto de muito trabalho e perseverança!”, disse o jogador.

Para além da vitória, Richard sagrou-se o artilheiro da competição, registrando 30 gols em 29 partidas. Com uma média de 1,03 gols por jogo, ele figura entre os cinco principais artilheiros em uma única temporada na história do torneio. Essa notável marca histórica foi crucial para a conquista do título por parte de sua equipe. O jogador compartilhou seus pensamentos sobre esse momento significativo que está vivenciando.

“Ser artilheiro da Liga, é algo indescritível. Trabalhei muito, e todo o esforço foi coroado, ainda mais com o título! Poder ter transformado esses gols em vitórias para o time e agora poder passar esse momento com meus companheiros, é o que mais importa. Foi um ano especial. Tenho muita gente para agradecer, minha família, comissão, jogadores, todos que acreditaram em mim. Sou abençoado”, finalizou Richard.



