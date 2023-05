Etiene Medeiros receberá mais de mil crianças em competição neste sábado 

A- A+

A recifense Etiene Medeiros completa 32 anos nesta quarta-feira (24). E vai ganhar um presente especial no próximo sábado(27), com a presença de mais de 1.500 crianças e adolescentes inscritos para a Liga Esportiva NESCAU.



A campeã mundial de natação será a anfitriã na passagem do maior campeonato poliesportivo estudantil do Brasil pela capital pernambucana, que terá um recorde de participação feminina. São 55% de atletas do sexo feminino, contra 52% do evento anterior.

As atividades começam às 9h e seguem até o final da tarde, no Centro Esportivo Santos Dumont, com entrada grátis.

A etapa pernambucana da Liga Esportiva NESCAU receberá crianças e jovens de sete a 17 anos para competições nas modalidades de natação, judô, natação adaptada e judô adaptado, além de mais três atividades: o desafio chute ao alvo e oficinas de malabares e bambolês. O evento segue sua vocação inclusiva, aliando modalidades convencionais e paralímpicas em um mesmo dia e espaço.

“Vai ser um momento muito especial para mim e para o Instituto Etiene Medeiros, ainda mais na semana do meu aniversário. Quero ver muita gente e muitas famílias aproveitando a oportunidade de acesso ao esporte, integração, diversão e aprendizado dos valores do esporte”, afirmou a nadadora e embaixadora da Liga Esportiva NESCAU há quatro anos.



