Recifense Gustavo Negromonte disputa cinturão peso-pena no Mamute Fight 14

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O MMA pernambucano tem uma grande disputa de cinturão na próxima semana. O recifense Gustavo Negromonte (Blacktiger) será o desafiante ao título peso-pena (até 66 kg) do Mamute Fight Champion 14, enfrentando o atual campeão Glauco Tormenta (Team Tormenta) no co-main event da noite.



O confronto será na próxima quinta-feira (19), a partir das 20h, na Arena Mamute Fight, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Aos 26 anos, o pernambucano busca a recuperação após um revés em sua última apresentação. Com passagens por eventos tradicionais como Jungle Fight, Coliseu Extreme Fight e Recife Xtreme Fight (RXF), Negromonte soma seis vitórias e duas derrotas no cartel profissional, além de ampla bagagem em modalidades como muay thai, kickboxing e jiu-jitsu.



"Estou trabalhando muito forte, corrigindo meus erros e [estou] preparado para dar o meu melhor dentro do cage. Quero conquistar esse cinturão e vou mostrar que estou pronto para desafio maiores", declarou.

Idealizado pelo lutador e empresário Maicon 'Mamute', o evento conta com disputas divididas entre os cards principal, preliminar e precoce, fortalecendo o cenário das artes marciais no estado. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pela internet.

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