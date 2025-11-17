Recifense João Lucas Reis torna-se segundo melhor brasileiro no ranking da ATP
Atleta está disputando o Challenger de Florianópolis nesta semana
O pernambucano João Lucas Reis assumiu lugar de destaque no tênis brasileiro. Nesta segunda-feira (17), o recifense venceu o americano Bruno Kuzuhara por 2 sets a 0 (6/1 e 6/3) no Challenger de Florianópolis.
Com o resultado, João Lucas ultrapassou o cearense Thiago Monteiro e se tornou o segundo melhor brasileiro no ranking de simples da ATP. Atualmente, o brasileiro melhor classificado é o carioca João Fonseca, atual 24ª do mundo.
Na capital catarinense, o tenista pernambucano chegou como grande favorito e assumindo a cabeça de chave de número um do torneio. Com a vaga nas oitavas de final em Florianópolis, João Lucas Reis terá pelo menos 309 pontos na próxima atualização do ranking da ATP, contra 304 de Thiago Monteiro.
O próximo adversário do João Lucas sai do confronto entre o brasileiro João Eduardo Schiessl e o argentino Guido Ivan Justo. O confronto está previsto para a próxima quarta-feira (19).