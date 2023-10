Recifense Richard Victor, artilheiro da Liga Nacional de Futsal, anota hat-trick na competição

A- A+

Richard Victor, ala-esquerdo do Atlântico Erechim, nascido em Recife e líder em gols na Liga Nacional de Futsal (LNF), brilhou na partida classificatória ao marcar um hat-trick, aumentando sua contagem de gols para 25 em 24 jogos, consolidando-se como o artilheiro da competição. O Atlântico avançou para as quartas de final da liga ao eliminar o Umuarama com uma vitória por 6 a 2 no jogo de volta das oitavas. O time gaúcho já havia vencido o primeiro confronto por 4 a 1, garantindo sua classificação.



"Primeiro fico feliz pela classificação, era o mais importante, pois era nosso objetivo coletivo. Estou vivendo uma boa fase individual e sou muito grato por isso, poder ver meu trabalho sendo recompensado com gols é gratificante. Sou muito abençoado por isso e quero manter a boa fase para ajudar o Atlântico a classificar e ir o mais longe possível", disse Richard

A equipe de Richard terminou a primeira fase como líder geral, com 51 pontos em 23 partidas, incluindo 15 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. Eles também ostentam o melhor ataque, com 114 gols marcados. Richard expressou sua satisfação com a classificação, mantendo o foco para alcançar o sucesso nas fases posteriores da competição.



"Estamos nos sentindo muito bem no torneio até agora, mas temos que manter o foco sempre. Pois, o mata-mata é um campeonato diferente. Sei que podemos manter esse ritmo, estamos confiantes e isso é o mais importante!", finaliza o atleta.



