A- A+

Copa do Mundo Recifenses mostram otimismo após boa atuação do Brasil sobre Haiti: "Expectativa é o hexa" Centenas de torcedores se deslocaram à Arena Nº1, no Dona Lindu, para acompanhar a vitória brasileira na Copa do Mundo

No palco, Matheus Fernandes ficou responsável pelo pré-jogo. Com a bola rolando, Matheus Cunha e Vini Jr. deram as cartas para comandar a primeira vitória brasileira na Copa do Mundo.

Na torcida, quem foi à Arena N°1 da Brahma, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, se juntou aos mais de 63 mil torcedores no Lincoln Financial Field no apoio à Seleção, e não se arrependeu de acompanhar o duelo entre Brasil e Haiti no meio de outras centenas de recifenses.

Antes de a bola rolar, os palpites eram de planares elásticos, diante do otimismo por uma boa atuação da Seleção perante o adversário mais frágil do grupo. A confiança era tanta que no início do confronto, nem mesmo a chuva que caiu durante alguns minutos na orla recifense fez os torcedores arredarem o pé da frente do telão.

A cada lance de perigo, os gritos de euforia tomavam conta dos presentes. A cada gol, o tradicional banho de cerveja visto nos estádios pernambucanos era reproduzido na Arena Nº1.

A goleada sobre o Haiti não só fez os torcedores esquecerem o frustrante empate com Marrocos, como devolveu a esperança do Brasil fazer bonito no Mundial, em busca do hexacampeonato.

“O Brasil está em um caminho melhor, em relação ao que mostrou contra Marrocos. Estava devagar, mas contra o Haiti se superou um pouquinho. Acho que contra a Escócia, a gente vai ganhar de 2x0, e a expectativa é o hexa esse ano”, falou o analista de sistemas Fabrício Estevam.

A trabalho no Recife, Fabiano do Nascimento celebrou a vitória brasileira sobre o Haiti, mas fez ressalvas. Segundo ele, o placar de 3x0 construído no primeiro tempo deveria ser maior. Ao projetar o confronto com a Escócia e também o mata-mata, o radialista acredita que as dificuldades encontradas serão maiores.

“Contra a Escócia será mais difícil, acredito que a gente tenha que pensar em uma outra estratégia mais legal. No mata-mata já é outra história. Acredito que no 16avos o bicho vai pegar”, declarou o paulista.

Para o supervisor de vendas Caio Rocha, a vitória sobre os haitianos foi importante para recuperar a moral do grupo. No entanto, o recifense declarou ter um pé atrás com a sequência do Brasil na competição.

“Eu esperava que fosse um pouco melhor, era importante fazer saldo de gols para disputar o primeiro lugar. Mas, assim, está em conta, é ir para o último jogo para disputar o primeiro lugar. Infelizmente não espero muito coisa daqui para a frente. Vou na fé de brasileiro para ver até onde vai dar”, enfatizou o torcedor.

Veja também