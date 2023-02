Recopa Sul-americana: aposte em Flamengo ou Del Valle

A- A+

Flamengo, do Brasil, e Independiente Del Valle, do Equador, tem dois novos encontros marcados neste início de temporada 2023. As duas equipes vão decidir a Recola Sul-Americana – competição da Conmebol que conta com o campeão da Libertadores da América e o vencedor da Copa Sul-Americana da temporada anterior.

Aproveite esta disputa e encontre as odds de apostas para dar os seus palpites em futebol. Serão dois jogos interessantes, com odds boas, que garantem bons retornos aos apostadores em caso de acerto.

Datas da Recopa Sul-Americana 2023

A Recopa Sul-Americana é disputada com dois jogos, de ida e volta, na casa de cada time. O primeiro jogo está marcado para acontecer no dia 21 de fevereiro, às 21h30, horário de Brasília, em Guayaquil, casa do Independiente Dell Valle.

Já uma semana depois, no Maracanã, no Rio de Janeiro, também às 21h30, horário de Brasília, recebe a partida decisiva. É neste estádio que o troféu de campeão será levantado por brasileiros ou equatorianos.

Como chegam os times para disputa da Recopa

Até a hora da bola rolar para a partida da ida, marcada para 21 de fevereiro, muitas coisas podem acontecer. Porém, abaixo, você fica por dentro dos principais destaques dentro das quatro linhas de Flamengo e Independiente Del Valle.

Flamengo

Favorito nas odds para vencer as duas partidas e também o título da Recopa, o Flamengo chega para a decisão como atual campeão da Copa Libertadores da América. Os rubro-negros têm, nos últimos anos, um dos elencos mais fortes da América do Sul.

Saiu o técnico Dorival Junior e entrou o português Vitor Pereira, que veio do Corinthians de maneira polêmica. Em campo, os destaques continuam sendo os seguintes atletas: Gabigol, Arrascaeta e Pedro. O Mais Querido lidera atualmente a tabela do Campeonato Carioca 2023.

Independiente Del Valle

Do outro lado do confronto, o Independiente Del Valle, campeão da Sul-Americana diante do São Paulo, merece total respeito. A equipe vem crescendo nas temporadas, tanto que que ao longo da sua história já foi campeão da Sul-Americana por duas vezes, tendo também um vice-campeonato da Libertadores.

Muito da base da seleção do Equador que esteve na Copa do Mundo do Qatar, no fim de 2022, veio do Del Valle.

Na edição passada do campeonato nacional do seu país, o Independiente ficou na vice-liderança, perdendo para o Aucas.

Histórico de confrontos

Brasileiros e equatorianos de Flamengo e Del Valle já se enfrentaram em quatro oportunidades – duas pela Libertadores e uma pela Recopa Sul-Americana. Nesta segunda competição, disputada em 2020, o Fla foi campeão ficando no empate de 2 a 2, fora, e depois ganhando em casa por 3 a 0.

Ainda no mesmo ano, só que pela fase de grupo da Liberta, os cariocas perderam fora de casa por 5 a 0. Depois, deram o troco goleando o Del Valle por 4 a 0. Para postar neste confronto vale optar por odds que indiquem que serão feitos muitos gols. A história do embate mostra isto.

Odds para apostas na Recopa Sul-Americana 2023

Nos sites de apostas esportivas, não faltam opções de odds para você escolher na hora de dar os seus palpites. É possível usar as odds para apostar em quem vai ser o campeão da Recopa ou então têm as odds destinadas para as duas partidas em si da final. Os mercados de apostas mais populares são:

Moneyline (resultado final ou 1 x 2)

Handicap

Total de gols (over/under)

Escanteios

Ambos marcam

Empate anula aposta (Draw no Bet)

Dupla-chance (Hipótese-dupla)

Para ter acesso às odds boas da Recopa, não deixe de se cadastrar nas principais casas de apostas da atualidade. Um exemplo de operadora confiável e segura é a Betfair apostas.

