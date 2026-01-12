A- A+

Futebol Recorde: Náutico é o clube em que Paulo Sérgio mais marcou gols na carreira Centroavante chegou a 26 bolas na rede pelo Timbu, ultrapassando números do Operário-PR

Com os dois gols marcados diante do Maguary, nos Aflitos, na abertura do Campeonato Pernambucano 2026, o centroavante Paulo Sérgio fez do Náutico o clube em que ele mais balançou as redes na carreira. Um feito que fez o atacante destacar a identificação dele com o Timbu.





“Sempre bom estrear diante do torcedor, fazendo gols. Isso dá uma motivação a mais para seguir em frente. Todos sabem do respeito que tenho pela instituição. Sou um grande torcedor do Náutico hoje e, quando entro em campo, eu me transformo e procuro trazer alegria para a torcida”, afirmou.

“Eu entro em campo sempre para procurar ajudar minha equipe, para fazer gols. Quando eu não faço, eu me cobro, fico realmente com muita raiva. Mas eu brinco também com meus companheiros e falo: "Oh, vocês tem que me abastecer, meu irmão, senão fica difícil". Sei da qualidade do nosso elenco e, com a ajuda deles, com certeza também fica muito mais fácil”, completou.

Paulo Sérgio chegou aos 26 gols em 52 jogos pelo Náutico - média de 0,5 por partida. Antes, a melhor marca era de 25, alcançada no Operário-PR, somando três temporadas (2013, 2021 e 2022), com média de 0,33.

Após o jogo diante do Maguary, o técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, elogiou o desempenho do atleta, destacando que teve uma conversa em que destacou o “preço caro” que o centroavante precisaria pagar para manter um bom desempenho em 2026.

“Gostei muito mesmo de ver Paulo fazendo os dois gols. A gente teve uma conversa clara, verdadeira. Eu mostrei uma coisa que eu acho que valia a pena. Existe um preço para se jogar com a gente. Existe um preço para se performar hoje no futebol de alto rendimento. Paulo resolveu pagar um preço altíssimo. Ele não deixou de participar de nenhum treino na pré-temporada, conseguiu performar em alta intensidade. É um matador, mas, para estar próximo ao gol como a gente quer, precisa estar em uma boa condição. Se (a bola) chegar, ele vai cravar", disse o treinador.

O discurso de Guilherme foi corroborado pelo próprio atacante. “Eu guardei muitas coisas do que ele colocou para a sequência do ano sobre treinamentos e cuidados. Não (significa) que eu não trabalhasse antes. Eu sempre fui um cara que trabalhei muito até para entregar mais, sem chegar aos 38, 39 em decadência. Ele foi muito sincero comigo e isso tem dado certo. Espero seguir me cuidando para ter muito sucesso durante o ano”, finalizou.

