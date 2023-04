Recordista, LeBron James inicia playoffs da NBA pela 16ª vez; veja números

A- A+

Na temporada em que se tornou o maior pontuador da NBA de todos os tempos, LeBron James volta aos playoffs hoje com o desafio de evitar mais uma temporada frustrante do estrelado Los Angeles Lakers. A franquia californiana abre a série melhor de sete jogos diante do Memphis Grizzlies, às 16h (de Brasília), fora de casa, depois de garantir vaga na fase final com grande atuação do veterano, de 38 anos, no meio de semana.

Como terminaram a temporada regular em sétimo no Oeste, os Lakers precisaram vencer o Minnesota Timberwolves (10º), terça-feira, no play-in — fase que antecede os playoffs, colocando frente a frente os classificados entre sétimo e décimo. Embora não tenham conseguido uma vaga direta, os Lakers cresceram de produção na reta final do classificatório, vencendo 16 de seus 23 jogos. LeBron, que chegou a ficar três semanas afastado por lesão, em fevereiro, fez 30 pontos para recolocar os californianos na fase final.

LeBron James inicia seu 16º playoff — ele é o recordista de jogos da fase final, com 266 partidas. O veterano também é quem mais venceu jogo nesta fase: 174, o que dá ao ala um aproveitamento de cerca de 65%. Campeão por Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Lakers, LeBron chegou a 10 finais, sendo oito de forma consecutiva, entre 2011 e 2018 — fica atrás apenas de Bill Russell, 12 vezes finalista pelos Celtics.

— Isso era tudo que a gente queria, chegar em abril e ter a oportunidade de jogar a pós-temporada. É o que buscamos o ano todo — disse LeBron, na terça-feira.

Outros dois jogos movimentam o Oeste neste domingo: o Los Angeles Clippers encara o Phoenix Suns, às 21h; e os Timberwolves jogam contra o Denver Nuggets, às 23h30. Atual campeão, o Golden State Warriors volta a encarar o Sacramento Kings segunda-feira, às 23h.

Conferência Leste

O Philadelphia Sixers venceu o Brooklyn Nets por 121 a 101, em casa, com grande atuação do pivô Joel Embiid, um dos cotados ao prêmio de MVP da temporada. Ele fez 26 pontos, seguido por James Harden, com 23. Hoje, o Miami Heat fecha a primeira rodada contra o Milwaukee Bucks, melhor time da temporada regular. Hawks x Celtics e Knicks x Cavaliers são os outros duelos do Leste.

Confira os resultados da primeira noite de playoffs da NBA:

Conferência Leste:

Philadelphia Sixers 121 x 101 (1-0 na série)

Boston Celtics 112 x 99 Atlanta Hawks (1-0)

Cleveland Cavaliers 97x101 New York Knicks (0-1)

Conferência Oeste:

Sacramento Kings 126x123 Golden State Warriors (1-0)

