NÁUTICO Recuperação Judicial: Náutico apresenta campanha de conciliação para credores; entenda Timbu utilizou verba da rescisão de contrato com rede varejista, que arrendaria parte do CT Wilson Campos

O Náutico avançou no seu processo de Recuperação Judicial. Na manhã desta segunda-feira (13), o clube informou que apresentou uma campanha de conciliação direcionada a todos os seus credores. Nesta etapa, parte das dívidas trabalhistas serão quitadas.

"Este é um passo importante, fundamental para a reestruturação das suas dívidas", declarou o clube Alvirrubro, por meio de nota oficial no seu perfil nas redes sociais.

A verba utilizada para a quitação de dívidas será o valor de rescisão do contrato com o Grupo Mateus, rede varejista que desistiu de arrendar parte do CT Wilson Campos. O destino do dinheiro foi decidido pelo Conselho Deliberativo do Náutico, em reunião que ocorreu no final de abril.

Com a rescisão do contrato, o Timbu receberá R$ 3 milhões do valor total de R$ 4,2 milhões da quebra de vínculo. O clube já havia recebido R$ 1,2 milhão anteriormente. A quantia final será quitada até junho de 2025, sendo R$ 2 milhões depositados ainda em 2024.

Recuperação Judicial



Nesta etapa da Recuperação Judicial, o Náutico irá quitar 80% da sua dívida com os credores trabalhistas (o valor limite é de 12 salários mínimos).

O pagamento dos outros 20% deverá ocorrer após a aprovação do plano da reestruturação de dívidas.

No total, o Náutico possui R$ 227 milhões em débitos em aberto. Porém, somente R$ 132 milhões estão inseridos no plano de pagamento proposto no processo de Recuperação Judicial, sendo cerca de R$ 112 milhões referentes à dívidas trabalhistas.

O Timbu entrou iniciou o processo de reestruturação de dívidas em março de 2023.

