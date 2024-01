A- A+

Superação Recuperado de acidente, goleiro Sergio Rico diz que não valeria a pena viver se abandonasse futebol Espanhol ficou três meses internado no hospital após ser atingido na cabeça por um cavalo durante uma peregrinação em maio do ano passado

O goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, que ficou internado por quase três meses após ter sofrido um acidente envolvendo um cavalo, está ansioso para voltar a jogar futebol. Em uma entrevista ao Canal +, da França, o espanhol de 30 anos disse que retomar a carreira era mais importante do que a sua própria recuperação.

Apesar da gravidade do acidente sofrido, a primeira coisa que Sérgio Rico perguntou ao médico assim que saiu do coma foi se um dia ele poderia voltar a jogar futebol. Após a confirmação, o goleiro espera voltar aos gramados até final de fevereiro.

— Não me lembro bem dos primeiros momentos, mas minha esposa me contou algumas histórias. Perguntei imediatamente ao médico se um dia poderia voltar a jogar futebol. Ele ficou muito surpreso, mas disse que sim. Quase pulei da cama do hospital. Ninguém quer morrer, mas se eu tivesse que abandonar o futebol não teria valido a pena — afirmou Sérgio Rico.

Sergio Rico não disputa uma partida profissional desde maio de 2022, quando estava emprestado ao Mallorca, da Espanha, e perdeu de 6 a 2 para o Granada na 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Desde então, o goleiro chegou a ficar algumas partidas no banco de reservas, mas sequer entrou em campo.

Além disso, Rico tinha perdido quase 20 quilos durante o acidente e parecia muito debilitado quando saiu do hospital. Determinado a retomar a carreira, o goleiro já recuperou a massa muscula, mas recebeu um pequeno impedimento de seu médico.

— Recuperei todo o peso que perdi, já recuperei muita massa muscular . Não tenho sequelas, não tenho problemas de memória. Os médicos falaram em risco em termos de equilíbrio, mas é quase um milagre eu estar tão bem. Porém, não posso exceder 130 batimentos por minuto, então faço tudo o que posso fazer dentro desse limite — destacou.

O goleiro estava internado na Virgen del Rocío desde 28 de maio do ano passado devido a um traumatismo craniano. Ele foi atingido na região da cabeça por um cavalo durante uma peregrinação do Rocío, no sul de Espanha.

Rico também atuou no Sevilla, com quem conquistou a Liga Europa duas vezes antes de assinar pelo PSG, em 2020.

