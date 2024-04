A- A+

Sport Recuperado de lesão, Barletta viaja e vira opção no Sport contra o Atlético-MG Alan Ruiz, por sua vez, permaneceu no Recife e pode ser baixa também contra o Coritiba

O técnico Mariano Soso terá um retorno para a partida entre Sport e Atlético-MG, nesta terça-feira (30), às 21h30, na Arena MRV, pela terceira fase da Copa do Brasil. Convivendo com baixas por lesões nas últimas partidas, o treinador poderá contar com Chrystian Barletta. Recuperado de um desconforto muscular, o atacante viajou com a delegação rubro-negra para Belo Horizonte.

Apesar da volta do camisa 30, a expectativa, porém, é que Barletta inicie o confronto com o Galo como opção no banco de reservas. Por conta da lesão, o atacante ficou de fora do jogo contra o Vila Nova, na última sexta-feira (26).

Ainda de fora

O meia Alan Ruiz, por sua vez, permaneceu na capital pernambucana e teve sua volta adiada. O atleta ainda não está 100% recuperado de um desconforto no músculo anterior da coxa. Assim, dificilmente o argentino vai estar presente também no jogo contra o Coritiba, na sexta-feira (3), uma vez que o Leão vai se preparar para o compromisso em Minas Gerais.



