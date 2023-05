A- A+

Náutico Recuperado de lesão, Bryan treina e fica perto de retorno no Náutico Lateral-direito participou das atividades desta quinta-feira (25), no CT alvirrubro

Ainda impedido de registrar jogadores pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, o Náutico está perto de ganhar um reforço que já estava dentro do clube. Isso porque o lateral-direito Bryan está recuperado de lesão no joelho e participou de atividade tática junto aos demais companheiros, nesta quinta-feira (25), no CT Wilson Campos. Os trabalhos visaram o confronto do Timbu perante o América-RN, marcado para este sábado (27), às 19h, nos Aflitos, pela Série C.

Contudo, apesar de já aparecer no gramado, a comissão técnica e o departamento médico alvirrubro tratam a situação de Bryan com cautela. A expectativa é que o jogador seja relacionado apenas no compromisso do outro final de semana. No dia 03 de junho, o Timbu visita o Pouso Alegre, em Minas Gerais, e o lateral-direito deve aparecer como opção entre os reservas.

Bryan está perto de retornar depois de dois longos períodos afastado dos gramados, por causa de duas lesões no joelho direito. A primeira, sofrida em setembro de 2021, tirou o lateral de campo por oito meses. Em sua volta, em maio do ano passado, após apenas dois jogos, o jogador de 26 anos teve nova contusão no ligamento cruzado do joelho anterior e mais uma vez virou ausência nas atividades alvirrubras.

Esta é a quinta temporada de Bryan com a camisa do Náutico. Ao todo, são 81 aparições pelo Alvirrubro, além de ter contribuído com cinco gols. Polivalente, o lateral-direito de origem também faz a função pela esquerda. Aliás, foi atuando com a perna trocada que o jogador se destacou pelo Timbu em 2021, conquistando o título do Estadual.

Retorno no ataque

Se Bryan só ficará à disposição na próxima semana, diante do América-RN Otávio Augusto terá a volta de Paul Villero. Pelo que foi trabalhado durante o dia, a expectativa é que o técnico interino repita praticamente a mesma escalação que venceu o Floresta. A única modificação seria a entrada do colombiano na vaga de Alisson Santos, que voltaria a ser opção entre os reservas.

