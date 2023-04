Recuperado de lesão, Daniel Pereira projeta retorno ao time no início da Série D

A- A+

Titular do Santa Cruz no ano passado, Daniel Pereira conviveu com muitas lesões no início desta temporada e pouco atuou em 2023, com apenas nove aparições. Sem jogar há mais de um mês, o volante está aproveitando o período de intertemporada antes do início da Série D para retomar a forma física e um lugar no 11 inicial do Tricolor.

“O primeiro semestre foi difícil, com muitas dores, lesões, e jogador gosta de estar em campo, onde é feliz, fazendo o que sempre sonhou. Ficar fora é difícil, mas agora estou feliz por essa volta. Estamos trabalhando nessa pré-temporada, que está bem intensa. Temos de nos preparar para tentar voltar à Série C”, disse o atleta.

Por causa da queda da Cobra Coral nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, para o Petrolina, o Tricolor do Arruda não entra em campo desde o ínício de abril. Com a eliminação precoce no Estadual, aumentou a importância de uma boa campanha e do acesso à Série C do próximo ano, pois, até o momento o clube não tem vaga garantida em competições nacionais em 2024.

“Série D é uma competição difícil, parelha. Tem não somente a dificuldade dos times, mas dos campos, viagens, logísticas. Tenho certeza que, com o método de trabalho de Felipe, cobrando bastante na questão organizacional, vamos desempenhar bem durante a competição”, complementou Daniel.

O Santa Cruz estreia na Série D, no Arruda, recebendo o Iguatu, em dia e horário ainda não definidos. O clube está no Grupo 3 da competição, que também tem o Campinense, Globo, Nacional de Patos, Pacajús, Potiguar e Sousa entre os concorrentes.

Veja também

Futebol Internacional Sevilla vence United e vai enfrentar Juve nas semis da Liga Europa; Roma e Leverkusen também avançam