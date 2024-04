Recuperado de lesão, Fabinho volta a treinar e reforça Sport

A- A+

O Sport ganhou um reforço visando o segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano, contra o Náutico. Recuperado de lesão no quadril, o volante Fabinho voltou a trabalhar com o elenco na tarde desta terça-feira (2), em reapresentação do grupo no CT José de Andrade Médicis, em Paratibe.

Fabinho ficou de molho por mais de um mês. Sua última aparição com a camisa rubro-negra aconteceu diante do Trem-AP, pela primeira fase da Copa do Brasil, em 28 de fevereiro. De lá para cá, o camisa 7 foi ausência em oito compromissos do clube.

Com o retorno de Fabinho, Mariano Soso tem praticamente todo elenco à disposição para os próximos desafios do clube, perante Náutico, pelo Estadual, e Ceará, pelas quartas da Copa do Nordeste. A única dúvida, porém, gira em torno de Felipinho. Substituído na vitória sobre a Juazeirense, o lateral-esquerdo segue com dores no tornozelo.

