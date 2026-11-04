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Sport Recuperado de lesão, Felipinho treina com grupo e pode reforçar Sport na reta final de Série B Lateral-esquerdo estava fora de combate desde agosto, quando passou por cirurgia no tornozelo esquerdo

O Sport pode ter um reforço importante para as duas partidas decisivas que tem pela frente, na Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Felipinho está recuperado de lesão no tornozelo e está à disposição do técnico Mariano Soso.

A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao diretor executivo rubro-negro, Ítalo Rodrigues. Segundo o dirigente, o lateral "está treinando normalmente".

Felipinho se machucou na derrota do Sport por 2 a 1 para o Avaí, em 19 de agosto. Na oportunidade, após a realização de exames, o jogador teve diagnosticadas uma fratura e uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Diante da necessidade de cirurgia, o prazo para que o atleta pudesse se recuperar era de três meses. Assim, dificilmente conseguiria voltar a ajudar o clube na Segundona, já que a última rodada está agendada para a 38ª rodada. Em caso de classificação do Sport aos playoffs, ainda assim Felipinho teria chances remotas de entrar em campo.

Não à toa, com a lesão do então titular, o Sport precisou ir ao mercado achar uma reposição para fazer companhia a Edson Lucas. No fim da janela do meio do ano, o clube acabou acertando a chegada de Raí Lopes, quqe estava no Sheriff, da Moldávia.

Na atual temporada, Felipinho entrou em campo 36 vezes com a camisa do Sport, contribuindo com três gols e quatro assistências. Na atual edição da Série B, o camisa 56 foi utilizado em 22 ocasiões, todas como titular.

Próximo jogo

O Sport volta a entrar em campo pela Série B nesta sexta-feira (6). Às 19h30, o Leão encara o Operário-PR, pela 37ª rodada, no Germano Krüger. Com 55 pontos, o Rubro-negro precisa do resultado positivo para seguir sonhando com a classificação aos playoffs do acesso.

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