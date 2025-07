A- A+

Surfe Recuperado de lesão, Medina fica sem convite para etapa do Taiti e adia retorno ao Circuito Organização rejeitou um pedido do brasileiro e negou o convite para a disputa nas famosas ondas de Teahupo'o

Recuperado de lesão, Gabriel Medina esperava fazer seu retorno ao Circuito Mundial de Surfe ainda nesta temporada.

Seu objetivo era voltar na etapa do Taiti, uma de suas favoritas no campeonato. Mas a organização rejeitou um pedido do brasileiro ao negar convite para a disputa nas famosas ondas de Teahupo'o, entre os dias 7 e 16 de agosto.

O tricampeão mundial não vem disputando a atual temporada por causa de uma cirurgia no ombro. Ele se machucou em janeiro deste ano, quando treinava em Maresias, em São Sebastião (SP). Na ocasião, sofreu uma lesão no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo. Seu retorno aos treinos aconteceu somente em maio.

Fora do circuito neste ano, Medina precisaria de um convite para poder entrar na etapa do Taiti. Ele manifestou o interesse ainda no mês de maio, em seu plano de retornar às ondas em competição em Teahupo'o, conhecida pelos tubos e por render imagens espetaculares das ondas.

O pedido pelo convite, contudo, não deu resultado. Segundo apurou o Estadão, as chances de Medina entrar na etapa são remotas. Os convites disponíveis foram direcionados ao francês Kauli Vaast, campeão olímpico nos Jogos de Paris-2024, e a outra ficará com o vencedor da fase qualificatória.

A única possibilidade que permitiria a entrada de Medina na chave seria a desistência de algum surfista que já vinha competindo na temporada, geralmente por questões físicas.

Com a decisão da organização, Medina terá que adiar seu retorno para 2026. Sua primeira competição na volta ao Circuito Mundial será a etapa de Bells Beach, na Austrália, em abril.

