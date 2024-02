Recuperado de lesão no joelho, Kayon volta a trabalhar com bola no Náutico

A- A+

O Náutico está perto de ganhar um reforço para a sequência da temporada. Fora de combate desde maio do ano passado, após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, o atacante Kayon voltou a treinar com bola nesta segunda-feira (19). A informação foi divulgada pelo clube nas redes sociais.

"Olha quem já está treinando com bola ao lado de todo o grupo! Kayon, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho em maio do ano passado, está em fase final de recuperação. Logo logo o nosso pirraia estará de volta nos ajudando dentro de campo", postou o Timbu.

Na temporada passada, Kayon marcou três gols e deu cinco assistências em 24 jogos. O prata da casa alvirrubro se machucou na estreia do clube na Série C do Brasileiro, contra o Manaus, na Arena da Amazônia, e acabou perdendo o resto do torneio nacional. Seu retorno estava previsto para março deste ano.

