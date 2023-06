A- A+

Sport Recuperado, Ewerthon vira opção no Sport contra a Ponte; confira provável escalação Rubro-negro embarcou para São Paulo na tarde desta sexta-feira (9)

Na manhã desta sexta-feira (9), o Sport realizou o último treino em solo pernambucano, antes de embarcar para São Paulo. No domingo (11), o Leão visita a Ponte Preta, às 11h, no Moisés Lucarelli, em confronto válido pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para a partida perante a Macaca, o técnico Enderson Moreira contará com uma novidade na lista de relacionados. De contrato renovado, o lateral-direito Ewerthon foi liberado após período no departamento médico. O jogador participou da atividade junto aos demais companheiros nesta sexta.

Por outro lado, o atacante Wanderson está recuperado de incômodo musculares, mas ficou no Recife treinando à parte. Já o meia Matheus Vargas foi liberado pelo DM para iniciar a transição física. O camisa 8 era baixa devido a uma lesão do adutor da coxa.

Com isso, a expectativa é que Enderson mande a campo a mesma formação que iniciou o duelo com o Avaí: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho; Fabrício Daniel, Vagner Love e Luciano Juba.

Veja também

Futebol Rennan Siqueira comenta rápida adaptação à zaga do Náutico