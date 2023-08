Recuperar força nos Aflitos é meta do Náutico para buscar vaga no quadrangular

A- A+

Por duas vezes, o Náutico teve a oportunidade de ficar mais folgado no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Ambas em casa. Nos dois momentos, frustrou a torcida ao empatar em 0x0, contra Remo e CSA. Nas últimas partidas como mandante, o Timbu não venceu. O destino, contudo, deu uma terceira chance. Novamente nos Aflitos, os pernambucanos podem cravar presença no quadrangular. Basta derrotar o São Bernardo-SP, sábado (26), pela última rodada da primeira fase.



“O Náutico sempre foi forte em seus domínios. A pressão é maior no adversário do que na gente. Sabemos da responsabilidade que temos, mas contamos com a força do torcedor dos Aflitos para usarmos ao nosso favor, sendo uma equipe predominante no jogo e agressiva nos duelos para nos classificarmos”, afirmou o técnico Bruno Pivetti.



Na Série C, o Náutico disputou nove jogos em casa, com cinco vitórias, três empates e uma derrota. Um aproveitamento de 66,6%. Perante os paulistas, o Timbu, em nono, com 26 pontos, só consegue terminar a primeira fase no G8 em caso de triunfo. Um empate garante o São Bernardo, em oitavo, com 28, vivo na competição, eliminando os pernambucanos.





“Conheço bem o São Bernardo. Fizeram uma grande campanha no Paulista e tiveram uma remodelação do grupo de jogadores. É uma equipe competitiva, mas vamos trabalhar bem para conseguir a vitória”, apontou o técnico.



Retornando ao time após cumprir suspensão automática no jogo passado, o goleiro Vagner confessou que os atletas têm um sentimento de débito com a torcida por conta do jejum de vitórias em casa e na competição - são cinco partidas consecutivas sem triunfos.



"Tem grandes equipes na Série C, com um investimento muito maior que o nosso, que chegaram para essa última rodada brigando para não cair ou sem chances de classificação. O nosso pensamento é de confiança. Na minha avaliação, a gente está devendo uma vitória ao nosso torcedor. Tivemos dois jogos com casa cheia, com a torcida fazendo um grande espetáculo, mas só conseguimos dois empates. Estamos devendo isso para nós mesmos também. A gente se cobra para ganhar e fazer dos Aflitos um caldeirão. Esperamos fazer um grande jogo no sábado e engatar uma sequência boa para conseguir o acesso", declarou .

