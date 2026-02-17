Red Bull anuncia saída de projetista que ajudou a criar carro do tetra de Verstappen na F-1

A- A+

Max Verstappen foi tetracampeão de Fórmula 1 com a Red Bull entre 2021 e 2024 com um carro (RB19) criado em parceria com Craig Skinner, projetista-chefe da escuderia. Nesta terça-feira, a equipe anunciou a saída do profissional após 20 anos de casa, faltando menos de 20 dias para a largada oficial da temporada.



Craig desempenhou um papel fundamental no sucesso da Red Bull com o holandês, em parceria com o engenheiro Adrian Newey - se transferiu para a Aston Martin -, e com Pierre Wache, chef e da divisão técnica.



"Após 20 anos na equipe, Craig Skinner, nosso designer Chefe, deixará a equipe de tecnologia da Red Bull", informou a escuderia, sem detalhar qual o futuro do profissional e ainda sem um substituto - improvisará na função.



"Craig tem sido parte integrante da nossa equipe e do nosso sucesso, e gostaríamos de agradecê-lo por seu trabalho árduo e dedicação. Toda a equipe Red Bull deseja a ele tudo de bom para o futuro."



Depois de se reinventar na reta final da temporada de 2025 e permitir uma arrancada de Verstappen na disputa pelo título com o campeão Lando Norris, a Red Bull teve ótimo início em 2026, com sua primeira Unidade de Potência (Power Unit) para a Fórmula 1, desenvolvida em parceria com a Ford, apresentando um desempenho muito confiável e chamando a atenção.



Apontado como o principal arquiteto do RB19, um dos carros mais dominantes da Fórmula 1, teria partido de Craig Skinner a iniciativa de deixar a escuderia. O projetista, contudo, não indicou se seria uma aposentadoria ou a busca por novos feitos na Fórmula 1. A Red Bull dispensou profissionais do alto escalão recentemente, o que pode ter influenciado na decisão.

