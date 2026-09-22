Ter, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça22/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AUTOMOBILISMO

Red Bull confirma volta de Hadjar no GP do Azerbaijão após tratamento de fratura no pulso

O piloto havia perdido três provas da temporada devido a lesão

Reportar Erro
Max Verstappen e Isack Hadjar, pilotos da Red BullMax Verstappen e Isack Hadjar, pilotos da Red Bull - Foto: Mark Thompson/AFP

O grid para o GP do Azerbaijão, no próximo domingo, será bem modificado em relação à corrida da Espanha, realizada há duas semanas. Recuperado de fratura no pulso que o tirou de três provas da temporada da Fórmula 1, o piloto franco-argelino Isack Hadjar foi confirmado no cockpit da Red Bull ao lado do holandês Max Verstappen.

Ausente em Madri e também na Holanda (Zandvoort)e na Itália (Monza), Hadjar foi substituído por Liam Lawson no período. Agora, o neozelandês retoma sua posição na direção da Racing Bulls, equipe corimã da Red Bull, enquanto o japonês Yuki Tsunoda volta às funções de piloto reserva.

Leia também

• Com volta da sprint para o Brasil e estreia em Mônaco, Fórmula 1 anuncia calendário 2027

• Rafa Câmara pilota Ferrari de 2025 em novo passo rumo à Fórmula 1

• Tadeu Schmidt relembra nascimento da filha enquanto cobria Fórmula 1 há 24 anos



"A Oracle Red Bull Racing tem o prazer de dar as boas-vindas a Isack de volta neste fim de semana", informou o comunicado divulgado pela Red Bull nesta terça-feira. "Após se recuperar com sucesso da lesão no pulso, Isack voltará à ação no Circuito da Cidade de Baku na quinta-feira.

A escuderia ainda agradeceu seus "substitutos" enquanto Hadjar se cuidava. "A equipe gostaria de agradecer sinceramente a Liam por seu profissionalismo, dedicação e trabalho árduo ao longo das últimas três corridas. Ao assumir a posição em circunstâncias desafiadoras, ele apresentou atuações impressionantes e deu uma contribuição valiosa à equipe."

Diferentemente de outras corridas, as atividades no Azerbaijão começarão um dia antes para não conflitar com as comemorações do Dia da Lembranças no páis, que ocorrem no domingo. A definição do grid será antecipada para sexta e o GP ocorre no sábado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter