Red Bull confirma volta de Hadjar no GP do Azerbaijão após tratamento de fratura no pulso

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O grid para o GP do Azerbaijão, no próximo domingo, será bem modificado em relação à corrida da Espanha, realizada há duas semanas. Recuperado de fratura no pulso que o tirou de três provas da temporada da Fórmula 1, o piloto franco-argelino Isack Hadjar foi confirmado no cockpit da Red Bull ao lado do holandês Max Verstappen.



Ausente em Madri e também na Holanda (Zandvoort)e na Itália (Monza), Hadjar foi substituído por Liam Lawson no período. Agora, o neozelandês retoma sua posição na direção da Racing Bulls, equipe corimã da Red Bull, enquanto o japonês Yuki Tsunoda volta às funções de piloto reserva.





"A Oracle Red Bull Racing tem o prazer de dar as boas-vindas a Isack de volta neste fim de semana", informou o comunicado divulgado pela Red Bull nesta terça-feira. "Após se recuperar com sucesso da lesão no pulso, Isack voltará à ação no Circuito da Cidade de Baku na quinta-feira.



A escuderia ainda agradeceu seus "substitutos" enquanto Hadjar se cuidava. "A equipe gostaria de agradecer sinceramente a Liam por seu profissionalismo, dedicação e trabalho árduo ao longo das últimas três corridas. Ao assumir a posição em circunstâncias desafiadoras, ele apresentou atuações impressionantes e deu uma contribuição valiosa à equipe."



Diferentemente de outras corridas, as atividades no Azerbaijão começarão um dia antes para não conflitar com as comemorações do Dia da Lembranças no páis, que ocorrem no domingo. A definição do grid será antecipada para sexta e o GP ocorre no sábado.

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