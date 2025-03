Red Bull demite piloto após duas corridas; Verstappen seria contra decisão, diz jornal

A- A+

O tempo de Liam Lawson na Red Bull acabou. O jovem piloto não correspondeu as expectativas desejadas e será substituído pelo japonês Yuki Tsunoda pode substituir o jovem no Grande Prêmio do Japão, afirma o jornal holandês De Telegraaf.

Lawson foi anunciado pela equipe como substituto do mexicano Sergio Peréz em dezembro de 2024. A demissão acontece após as duas primeiras provas do holandês na Fórmula 1.

Em Melbourne, Lawson desistiu da prova. Em Xangai, não correspondeu as expectativas e largou em último na classificação tanto da corrida sprint quanto da principal. Ele não somou pontos em nenhuma das etapas.

Ainda de acordo com o periódico, Max Verstappen, principal nome da Red Bull, não teria gostado da decisão da equipe e entenderia que a troca seria um movimento precipitado.

"Podemos imaginar o que o próprio Verstappen pensa sobre a decisão da gerência da Red Bull de vitimizar Liam Lawson depois de apenas duas corridas em favor de Yuki Tsunoda. Verstappen também discorda da decisão da gerência da equipe de intervir tão cedo”, escreveu o jornal holandês.

