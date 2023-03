A- A+

Fórmula 1 Red Bull quer uma nova dobradinha no GP da Austrália circuito de Albert Park deve atrair mais de 400.000 espectadores neste fim de semana de Grande Prêmio

A Red Bull, equipe que venceu as duas primeiras corridas, no Bahrein e na Arábia Saudita, é a grande favorita no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, onde Aston Martin, Mercedes e Ferrari lutam na retaguarda para surpreender.

No popular circuito de Albert Park, em Melbourne, muito apreciado pelos pilotos e que deve atrair mais de 400.000 espectadores neste fim de semana de Grande Prêmio, a Red Bull buscará uma nova dobradinha - primeiro e segundo lugares -, como ocorreu nos dois primeiros GPs da temporada de 2023.

Seu carro é o mais rápido e competitivo, o que faz os demais parecerem condenados a lutar por posições abaixo da equipe com sede em Milton Keynes (Reino Unido).

Antes de uma longa pausa de quatro semanas devido ao cancelamento do Grande Prêmio da China, a Red Bull tem pela frente uma grande oportunidade de já abrir uma distância significativa em relação a seus perseguidores, que estão contando com este período de um mês para aprimorar seus carros e reduzir a desvantagem.

- Verstappen ainda não está 100% -

O bicampeão mundial Max Verstappen chega a esta etapa australiana em melhores condições do que a anterior na Arábia Saudita, onde teve problemas estomacais antes e durante o fim de semana de competição. Apesar disso, ele conseguiu garantir o segundo lugar na corrida depois de largar apenas em décimo quinto no grid devido a um problema de transmissão enfrentado durante a classificação.

Verstappen deu a entender que não está totalmente recuperado deste problema de saúde e que espera que a pausa de um mês após o GP da Austrália lhe permita recuperar todas as suas forças.

Antes disso, vai tentar quebrar a 'maldição' em Melbourne, onde nunca venceu e onde só conseguiu um pódio (2º lugar em 2019). No ano passado, o piloto holandês teve que abandonar depois que o motor de seu carro pegou fogo.

"Embora não tenha nos dado muito sucesso no passado, estou ansioso para voltar a esse grande circuito onde adoro pilotar", disse Verstappen. "Espero que tenhamos uma bela corrida neste fim de semana. Devemos ir ao essencial e ser consistentes. A equipe não ganha aqui desde 2011, então vamos ver o que podemos fazer", acrescentou.

Os principais concorrentes da Red Bull não abordam este Grande Prêmio da mesma maneira. A equipe Aston Martin, surpreendentemente segunda colocada neste início de temporada atrás da intocável líder, vai tentar confirmar as boas impressões deixadas no Oriente Médio, onde conseguiu dois pódios graças ao veterano Fernando Alonso.

"Estamos encarando este Grande Prêmio com confiança e esperamos continuar com o nosso ímpeto. O carro respondeu bem em dois circuitos muito diferentes, mas mantemos os pés no chão", destacou o piloto espanhol, campeão mundial em 2005 e 2006.

- Mercedes e Ferrari na expectativa -

O fim de semana na Arábia Saudita deu otimismo à Mercedes, que espera continuar evoluindo.

"Os progressos feitos na Arábia Saudita são animadores. Conseguimos alguns bons pontos e, acima de tudo, continuamos aprendendo e entendendo nosso carro. A diferença com os melhores ainda é significativa e pretendemos reduzi-la", disse Toto Wolff, capitão da equipe alemã.

A Ferrari, por sua vez, tentará reagir após um início para ser esquecido. Na Arábia Saudita seu desempenho foi melhor do que no Bahrein, mas o caminho ainda parece longo para a 'Scuderia'.

"Sabemos no que temos que trabalhar. Será sobre fazer o que pudermos para nos aproximar deles (Red Bull). Estamos determinados e motivados para encontrar nosso melhor nível", disse nesta quinta-feira Charles Leclerc, piloto monegasco da Ferrari.

Também nesta quinta-feira, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) também indicou que as posições no grid de largada deste Grande Prêmio serão alargadas em vinte centímetros, após as polêmicas pelas penalizações para Esteban Ocon (Alpine) e Fernando Alonso (Aston Martin) devido a uma situação na largada nas duas primeiras corridas da temporada.

