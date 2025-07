A- A+

Fórmula 1 Red Bull Racing demite 'chefão' Christian Horner um ano após escândalos, diz jornal alemão Líder da equipe tetracampeã com Max Verstappen vai se despedir de funcionários em fábrica de Milton Keynes, segundo o Bild

A Red Bull Racing decidiu demitir o chefe da equipe, Christian Horner. O fim do vínculo, que se arrastava desde 2005, foi confirmado na manhã desta quarta-feira. O contrato de Horner iria até 2030, mas foi encerrado com efeito imediato.

As informações foram antecipadas pelo jornal alemão Bild, segundo o qual o "chefão" da escuderia tetracampeã com Max Verstappen irá nesta quarta-feira à fábrica de Milton Keynes, na Inglaterra, para se despedir dos funcionários.

Aos 51 anos, Horner foi o diretor de equipe da elite do automobilismo que permaneceu no cargo por mais tempo, desde 2005.

Ainda de acordo com o Bild, a decisão de distrato partiu de Oliver Mintzlaff, CEO do grupo Red Bull. A escuderia ainda não se manifestou oficialmente sobre a reportagem do jornal alemão.

Os proprietários Chalerm Yoovidhya (51% da RBR) e Mark Mateschitz (49%) foram informados da mudança e apoiaram a reorganização da equipe, assim como o consultor Helmut Marko.

O Bild ressalta que o motivo da demissão é esportivo. Isso porque, "em vez de competir na disputa pelo título dos dois campeonatos mundiais [de construtores e de pilotos], a brilhante equipe de corrida caiu para a quarta posição. Até agora, tudo mal".

A notícia chega num momento em que circulam rumores sobre o futuro do atual tetracampeão do mundo, Max Verstappen, na escuderia.

Embora o holandês tenha ressaltado sua intenção em ficar na RBR, reportagens da imprensa internacional apontam que uma cláusula de rescisão de seu contrato pode ser acionada — e a Mercedes teria interesse nisso.

Outra razão seria a concentração de funções em Horner. Ele "assumiu todo o poder", diz o Bild. Além de chefiar a equipe, o britânico preside o departamento técnico e as divisões de marketing e de motores.

"Mesmo para Horner, conhecido por seu trabalho árduo e presença diária no escritório, isso parece demais", diz a reportagem.

O adeus de Horner à RBR chegaria cerca de um ano depois de um escândalo que agitou os bastidores da escuderia. Uma funcionária acusou o chefão de enviar mensagens íntimas para ela, mas uma investigação interna acabou por absolvê-lo.

Na ocasião, vieram à tona também rusgas entre Horner e o pai de Max Verstappen, Jos Verstappen. Segundo o Bild, não se sabe se o caso afetou a decisão.

O britânico é atualmente casado com a ex-Spice Girl Geri Halliwell.

