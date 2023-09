Red Bull tem primeira chance de ganhar segundo título consecutivo no campeonato de construtor

A- A+

A Red Bull tem a primeira chance de ganhar um segundo título consecutivo no campeonato de construtores na Fórmula 1 neste fim de semana, em Singapura, no "perigoso" circuito de rua de Marina Bay, palco da 15ª etapa da temporada.

Para isso, a equipe precisa que o holandês Max Verstappen, líder absoluto do campeonato de pilotos, e o mexicano Sergio Pérez, vice-líder, terminem nas duas primeiras posições o Grande Prêmio de Singapura, que será disputado no domingo (17).

Além disso, a Mercedes, segunda colocada no campeonato de construtores, só pode marcar um ponto no máximo, o que ainda obrigaria Verstappen ou Pérez a conquistarem o ponto extra com a volta mais rápida da corrida, além da dobradinha.

Para a Red Bull, a tarefa pode não ser tão complicada, já que a equipe venceu todas as corridas até aqui na temporada.

No último GP, na Itália (3 de setembro), Verstappen foi o primeiro e Pérez chegou em segundo. Mas as chances de título em Singapura não são tão grandes, já que a Mercedes, dos pilotos britânicos Lewis Hamilton e George Russell, marcou pelo menos oito pontos em todas as corridas da temporada.

Fim da hegemonia de Verstappen?

Enquanto Pérez venceu em Marina Bay no ano passado, Verstappen, cuja primeira chance de garantir o título do campeonato de pilotos pode ser no GP do Japão (24 de setembro), tem como melhor resultado em Singapura um terceiro lugar.

"É um dos [circuitos] mais difíceis do calendário", ressaltou o chefe da Red Bull, Christian Horner. "Vimos até que ponto pode ser perigoso".

Em 2022, Verstappen foi obrigado a passar pelos boxes para trocar seus pneus, danificados devido a uma frenagem brusca inesperada, e acabou chegando em sétimo.

Pelo retrospecto, o holandês, atual bicampeão mundial, pode ter encerrada neste fim de semana sua série de dez vitórias consecutivas - recorde absoluto na F1.

"Singapura será, provavelmente, o fim de semana mais difícil das corridas restantes (...), já que o pelotão é geralmente muito apertado, sem falar do calor e da umidade", explicou Verstappen. Além disso, como no ano passado, a chuva pode novamente estragar sua festa.

Traçado modificado

Os pilotos também terão que assimilar as novidades do traçado de Marina Bay, encurtado e modificado em função de obras, passando de 23 para 19 curvas, com uma reta mais longa após a retirada de chicanes no terceiro setor.

"A volta será muito mais rápida do que antes", previu o francês Pierre Gasly (Alpine).

Emoção à vista para o campeonato? Atrás da Red Bull, Mercedes, Ferrari e Aston Martin estão separadas por apenas 56 pontos.

A Ferrari aproveitou o excelente fim de semana em Monza, com Carlos Sainz chegando em terceiro e Charles Leclerc em quarto, para retomar a terceira posição da Aston Martin.

Em Singapura ou em outro circuito, "é difícil prever o que vai acontecer nos fins de semana restantes", analisou o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

