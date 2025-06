A- A+

Corrida CEO da Rede Ális organiza primeiro Circuito Corrida e Caminhada pelo Controle da Asma Evento acontecerá neste domingo (15), com largada às 6h30, no Paço Alfândega

Em conscientização ao Dia Nacional de Controle da Asma no Brasil, celebrado em 21 de junho, a Rede Ális de Saúde realizará no domingo (15) a “RespirÁlis”, primeiro Circuito Corrida e Caminhada pelo Controle da Asma, com percursos de 5km e 10km. O evento, que terá largada às 6h30, no Paço Alfândega, no Bairro do Recife, visa promover o debate em torno da importância da atividade física para pessoas que convivem com a doença respiratória.

“Seis a sete brasileiros morrem por dia por causa da asma. Ela é uma doença que também causa internações em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Algumas pessoas querem que o paciente asmático viva em uma bolha, mas isso não é bom. Precisamos desmistificar isso. Ele pode e deve fazer atividade física, desde que não esteja em crise, claro. Nosso grande propósito é promover a saúde”, afirmou Waldemir Antunes, alergologista, CEO da Rede Ális e organizador do Circuito.

Único brasileiro a ser campeão olímpico na natação, nos Jogos de Pequim 2008, na China, o ex-nadador César Cielo é o embaixador da RespirÁlis. “Pouca gente sabe que eu sou asmático. O esporte, além de paixão, virou meu maior aliado no controle da doença. A atividade física melhora o condicionamento e a qualidade de vida. Quem tem asma também pode praticar esportes”, destacou o esportista. Outro que aderiu à causa foi o ex-nadador Gustavo Borges.

Distribuição

Ao todo, foram distribuídos 1.900 kits de participação (não houve comercialização). Seis associações médicas apoiam o evento: alergologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia e psiquiatria. Também foi feita uma campanha com o Padre Arlindo, titular da Paróquia de São Pedro em Tamandaré, para estimular as pessoas que receberam o convite do evento a fazerem doações de alimentos ou de dinheiro.

Além de asmáticos, pacientes recuperados de outros problemas clínicos também foram estimulados a participar do evento. Caso do servidor público Janerson Ribeiro, de 60 anos, que há 22 anos mantém a rotina de praticar atividades físicas desde que fez transplante de coração.

“Aprendi que o coração é um órgão que não descansa. Ele trabalha 24 horas e não gosta de sedentarismo. Eu faço atividades físicas diariamente. Quando não faço, eu fico mal. Agora será a primeira vez que vou participar oficialmente de uma corrida”, contou.

Asma

A asma é uma doença respiratória crônica caracterizada pela inflamação das vias aéreas, causando estreitamento dos brônquios e dificultando a passagem do ar. Ela pode ser causada tanto por fatores genéticos, alergias (poeira, ácaro), infecções, exposições em ambientes poluídos, clima frio ou mudança brusca de temperatura.

Alguns pacientes podem ser assintomáticos, enquanto outros podem apresentar tosse, chiado no peito, falta de ar e cansaço excessivo. O ideal é procurar um alergologista para fazer a chamada “prova de função pulmonar” para avaliar a função do tórax, além de exames físicos e testes de alergia.

O tratamento consiste na utilização de medicamentos (corticoides inalatórios, broncodilatadores, imunobiológicos), além de procurar ficar em ambientes limpos e arejados e fazer atividades físicas.

