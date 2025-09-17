Rede ComPaz participa com seis comunidades nos Jogos da Pessoa Idosa no Recife
Atividades seguem até 26 de setembro em polos da cidade
A Rede ComPaz está participando dos Jogos da Pessoa Idosa, realizados pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes. O evento reúne idosos em diversas modalidades esportivas e culturais, com programação até o dia 26 de setembro. As atividades acontecem no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) e em outros espaços da cidade.
Leia também
• Governo de Pernambuco lança Centro de Formação Esportiva em Fernando de Noronha
• De volta à seleção brasileira de futsal, pernambucano Cléber André projeta título da Copa das Nações
Participação das comunidades
A SecPaz mobilizou idosos de seis comunidades para integrar o evento. A participação é gratuita e inclui competições esportivas, sessões de cinema e apresentações culturais.
De acordo com a organização, os jogos promovem integração social e valorizam o protagonismo da pessoa idosa, reforçando vínculos comunitários e incentivando um envelhecimento ativo.
Programação
17 e 18/09 – Competições esportivas
Local: Geraldão, das 9h às 12h e das 14h às 17h.
Modalidades: voleibol, basquete, futsal, dominó, dama, handebol, estafeta, hóquei, golfe e arco.
21/09 – Sessão de Cinema
Local: Cinema São Luiz, das 14h às 16h.
Exibição: “O Último Azul”.
23/09 – Mostra Artística Cultural
Local: Clube AABB, das 9h às 12h e das 14h às 17h.
Atividades: apresentações de dança, música, teatro, poesia e outras expressões culturais.
26/09 – Encerramento
Local: Clube AABB, das 15h às 18h.
Com informações da assessoria