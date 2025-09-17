A- A+

ComPaz Rede ComPaz participa com seis comunidades nos Jogos da Pessoa Idosa no Recife Atividades seguem até 26 de setembro em polos da cidade

A Rede ComPaz está participando dos Jogos da Pessoa Idosa, realizados pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes. O evento reúne idosos em diversas modalidades esportivas e culturais, com programação até o dia 26 de setembro. As atividades acontecem no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) e em outros espaços da cidade.

Participação das comunidades

A SecPaz mobilizou idosos de seis comunidades para integrar o evento. A participação é gratuita e inclui competições esportivas, sessões de cinema e apresentações culturais.

De acordo com a organização, os jogos promovem integração social e valorizam o protagonismo da pessoa idosa, reforçando vínculos comunitários e incentivando um envelhecimento ativo.

Programação

17 e 18/09 – Competições esportivas

Local: Geraldão, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Modalidades: voleibol, basquete, futsal, dominó, dama, handebol, estafeta, hóquei, golfe e arco.



21/09 – Sessão de Cinema

Local: Cinema São Luiz, das 14h às 16h.

Exibição: “O Último Azul”.



23/09 – Mostra Artística Cultural

Local: Clube AABB, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Atividades: apresentações de dança, música, teatro, poesia e outras expressões culturais.



26/09 – Encerramento

Local: Clube AABB, das 15h às 18h.

Com informações da assessoria

