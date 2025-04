Rede CT reabre inscrições para capacitação de OSCs que contemplam projetos esportivos

A- A+

A Rede Capacitação e Transformação (CT) reabriu, agora para uma segunda turma, as inscrições para o projeto de capacitação de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que tenham iniciativas ligadas a projetos esportivos.

Com o objetivo de promover a democratização do acesso da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a iniciativa recebeu 406 submissões neste ano. Diante da alta demanda, a instituição volta a receber inscrições até o dia 15 de abril, em seu site (acesse aqui para se inscrever).

De acordo com a gerente de projeto da Rede CT, Gigi Favacho, em 2025, a decisão de reabrir o edital foi motivada pelo desejo de aumentar o número de instituições contempladas pela iniciativa.

“Ampliar as formações do CT significa para a gente contribuir com a mudança de perspectivas de vida de pessoas em sua maioria em vulnerabilidade social; democratizar e descentralizar o acesso às leis de incentivo e com isso contribuir também com o desenvolvimento de territórios ainda à margem das políticas públicas de desenvolvimento social”, afirmou Gigi.

Entre os dias 13 e 28 de março deste ano, a Rede CT recebeu submissões de todos os 19 estados contemplados pela proposta, além do Distrito Federal. Com 182 instituições inscritas, o Nordeste foi a região do país com o maior percentual de participantes (44,8%), seguido por Norte (29,3%), que somou 119 inscrições, e Centro-Oeste (25,9%), com 105 participantes.

Dentre as instituições inscritas, 70% nunca atuaram com nenhum tipo de Lei de incentivo e 52% não possuem recursos suficientes para arcar com seus custos fixos.

Apesar disso, 39% delas já receberam algum prêmio ou menção honrosa por suas atividades. Juntas, as OSCs que se submeteram ao processo atendem 1.123.480 pessoas em suas comunidades e contam com 9.099 profissionais atuando diretamente em suas ações, sejam contratados ou voluntários.

Critérios de participação

Podem concorrer ao edital organizações da sociedade civil com projetos esportivos que tenham sede nas regiões Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal), Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins).

São oferecidas duas vagas por organização e ao menos um dos participantes da OSC deve estar formalmente matriculado em uma instituição de ensino autorizada pelo poder público. O edital está disponível no site (acesse aqui).

Sobre o Projeto CT

O Projeto CT - Capacitação e Transformação é uma iniciativa do Instituto Futebol de Rua, e Rede Igapó, além do patrocínio do Itaú e da B3. Seu objetivo é o de capacitar empreendedores sociais esportivos para o uso da Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

O projeto auxilia programas que utilizam a prática esportiva como ferramenta de transformação social, atuando nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste - especialmente em comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

No ano passado, a iniciativa ofereceu mentoria gratuita a 322 instituições de todo o país, contemplando 577 agentes sociais esportivos que, juntos, atuam para transformar vidas de 176 mil beneficiários diretos. Em 2025, o projeto busca ampliar esse impacto, alcançando ainda mais representantes de OSCs.



