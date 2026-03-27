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Formação Rede CT oferece formação gratuita para terceiro setor através de cursos rápidos Fruto de iniciativa da Rede CT, a formação terá o tema "Como liderar e Inovar na Gestão Institucional de OSCs" e será comandada por especialista da Rede CT

A Rede CT - Capacitação e Transformação está com inscrições abertas para o Acelera, iniciativa que reúne cursos de curta duração desenvolvidos para fortalecer a base teórica de gestores, colaboradores e voluntários do terceiro setor. As matrículas estarão permanentemente abertas e os cursos são realizados de maneira remota.

Com uma metodologia focada em resultados práticos, o programa é voltado para qualquer pessoa interessada em temas relacionados ao terceiro setor, embora sua abordagem esteja relacionada com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com projetos esportivos de interesse social.

Os cursos oferecidos são: "Tecnologia para OSCs", "Esporte para o desenvolvimento humano", "Comunicação organizada e criativa", "Mensurando o impacto social de sua organização", "Diversificação de fontes de recursos" e "Como liderar e inovar na gestão institucional de OSC's".

Com quatro horas de duração, eles estão permanentemente disponíveis no site da Rede CT e podem ser realizados no momento e na ordem que o aluno quiser.

Além disso, os participantes têm a liberdade de escolher os temas de sua preferência e realizar quantos cursos desejarem, inclusive todos os módulos disponíveis na grade. A certificação é realizada ao final de cada módulo.

De acordo com a Rede CT, novos conteúdos serão lançados periodicamente ao longo do ano, mantendo o foco em inovação e liderança para o setor social.

“Em muitos sentidos, ter um cargo de gestão e liderança em uma organização do terceiro setor é semelhante à dinâmica que ocorre nas empresas, afinal ainda estamos falando de pessoas, dados, estratégias e resultados. Pensando nessas questões, iremos refletir sobre gestão da equipe, transparência no fluxo de informações, tomada de decisões baseada em dados e importância de se manter atualizado”, afirma Alceu Campos Neto, fundador do Instituto Futebol de Rua e responsável por um dos módulos do Acelera.

As inscrições e o acesso aos módulos já disponíveis podem ser feitos diretamente através do portal oficial da Rede CT.

Com informações da assessoria

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