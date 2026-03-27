Rede CT oferece formação gratuita para terceiro setor através de cursos rápidos
Fruto de iniciativa da Rede CT, a formação terá o tema "Como liderar e Inovar na Gestão Institucional de OSCs" e será comandada por especialista da Rede CT
A Rede CT - Capacitação e Transformação está com inscrições abertas para o Acelera, iniciativa que reúne cursos de curta duração desenvolvidos para fortalecer a base teórica de gestores, colaboradores e voluntários do terceiro setor. As matrículas estarão permanentemente abertas e os cursos são realizados de maneira remota.
Com uma metodologia focada em resultados práticos, o programa é voltado para qualquer pessoa interessada em temas relacionados ao terceiro setor, embora sua abordagem esteja relacionada com Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com projetos esportivos de interesse social.
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Os cursos oferecidos são: "Tecnologia para OSCs", "Esporte para o desenvolvimento humano", "Comunicação organizada e criativa", "Mensurando o impacto social de sua organização", "Diversificação de fontes de recursos" e "Como liderar e inovar na gestão institucional de OSC's".
Com quatro horas de duração, eles estão permanentemente disponíveis no site da Rede CT e podem ser realizados no momento e na ordem que o aluno quiser.
Além disso, os participantes têm a liberdade de escolher os temas de sua preferência e realizar quantos cursos desejarem, inclusive todos os módulos disponíveis na grade. A certificação é realizada ao final de cada módulo.
De acordo com a Rede CT, novos conteúdos serão lançados periodicamente ao longo do ano, mantendo o foco em inovação e liderança para o setor social.
“Em muitos sentidos, ter um cargo de gestão e liderança em uma organização do terceiro setor é semelhante à dinâmica que ocorre nas empresas, afinal ainda estamos falando de pessoas, dados, estratégias e resultados. Pensando nessas questões, iremos refletir sobre gestão da equipe, transparência no fluxo de informações, tomada de decisões baseada em dados e importância de se manter atualizado”, afirma Alceu Campos Neto, fundador do Instituto Futebol de Rua e responsável por um dos módulos do Acelera.
As inscrições e o acesso aos módulos já disponíveis podem ser feitos diretamente através do portal oficial da Rede CT.
Com informações da assessoria