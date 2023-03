Reedição da final da última Euro, saiba onde assistir Itália x Inglaterra e confira escalações

A- A+

Nesta quinta-feira (23), Itália e Inglaterra estarão mais uma vez frente a frente em um confronto válido por uma competição europeia. Diferente da partida de 2021 da Eurocopa, em que as seleções rivais fizeram a final do torneio, desta vez, italianos e ingleses farão confronto no ínicio da trajetória, ainda nas eliminatórias da Euro 2024.

A Azzurra e o English Team medem forças no Estádio Diego Maradona, em Nápoles, a partir das 16h45, com transmissão exclusiva para o Brasil da ESPN/Star+.

Pensando em defender o título, os italianos ainda precisam se recuperar do duro golpe que foi ficar de fora da Copa do Mundo do Catar em 2022. A derrota inesperada para a Macedônia do Norte, na repescagem européia, em casa, interrompeu uma sequência que mostrava ser muito promissora nas mãos do técnico Roberto Mancini.

Por outro lado, os ingleses liderados por Gareth Southgate ainda carregam o peso que é passado de geração em geração, desde 1966, que é de não ganhar títulos. Com um selecionado jovem e que ainda vem ganhando maturidade, a Inglaterra precisa levantar a poeira de mais um fracasso em Copa do Mundo e do rebaixamento ocorrido na Liga das Nações em 2022.

Para além dos duros momentos vividos anteriormente, os técnicos de Itália e Inglaterra também reclamaram da falta de protagonismo de jovens jogadores locais nas ligas de seus respectivos países.

- Cuidado com os torcedores -

Para além do campo, Itália e Inglaterra também têm um extenso retrospecto de confronto entre os hooligans ingleses e os ultras italianos. Depois de uma semana que ficou muito marcada por confusões entre torcedores do Napoli e Eintracht Frankfurt na Champions, e Lazio e Roma no Campeonato Italiano, as autoridades estão em alerta para a partida.

- Prováveis escalações -

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Romagnoli e Spinazzola; Barella, Verratti e Jorginho; Berardi, Retegui e Grifo

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Henderson, Rice e Bellingham; Saka, Kane e Grealish.

Onde assistir: ESPN/Star+

Horário: 16h45

Local: Estádio Diego Maradona (Nápoles/Itália)

